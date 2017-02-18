Члены правительственной комиссии прибыли на место трагедии в Жамбылской области

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Члены правительственной комиссии прибыли на место трагедии в Жамбылской области18.02.2017
Происшествия  13:11

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область, где в пятницу, в результате схода лавины, погибли военнослужащие, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В состав комиссии вошли заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, вице-министр финансов Татьяна Савельева, заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, вице-министр здравоохранения Алексей Цой и первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, передает Kazakhstan Today.

"На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. Данный вопрос находится на личном контроле премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих военной части 91678 (горно-егерского полка) МО РК.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе поисково-спасательных работ в ущелье Коксай были обнаружены 23 человека, в том числе 16 живых и 7 погибших. Восемь из спасенных были госпитализированы с различными травмами, остальные 8 человек были отпущены после медосмотра. В акимате также назвали имена погибших и раненных при сходе лавины.

Постановлением премьер-министра Казахстана была создана комиссия для расследования происшествия.
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