Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол   

Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы

Фото: ктк

Рассказать друзьям

Новороссийск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 сентября, в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".





Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении КТК .





В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.





По информации Министерства энергетики Казахстана, по состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений.





Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.