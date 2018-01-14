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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 6,014.01.2018
Происшествия  16:36

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 6,0, передает Kazakhstan Today.

По данным сейсмологов, землетрясение, эпицентр которого расположен в 878 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана, произошло 14 января, в 15.19 Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 12,6. Глубина - 120 километров.

"Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.
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