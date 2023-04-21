Массовое отравление медиков в Актау: у семи сотрудников ресторана обнаружили стафилококк

У 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе

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Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки заведения, в котором 16 посетителей получили пищевое отравление, выяснилось, что у 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе. Также у семи работников заведения был обнаружен стафилококк, сообщает " - В ходе проверки заведения, в котором 16 посетителей получили пищевое отравление, выяснилось, что у 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе. Также у семи работников заведения был обнаружен стафилококк, сообщает " Лада ".





Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров рассказал, что состояние людей, получивших отравление на ауызашар в ресторане одной из гостиниц Актау, сегодня стабильное. Они получили соответствующее лечение в больнице.





После инцидента 21 сотрудник ресторана прошел проверку, в результате анализов у семи обнаружили стафилококк. Помимо этого, в связи с выявлением поддельных медицинских книжек у 20 сотрудников и отсутствием таковых у четверых из них 24 человека отстранили от работы.





В ходе проверки комиссия выявила и ликвидировала 73 вида продукции весом 220 килограммов с истекшим сроком годности. В соответствии с частью 2 статьи 425 Кодекса "Об административных правонарушениях" за допущение грубых нарушений санитарных требований, выявленных в результате проведения внеплановых санитарно-эпидемиологических проверок и действий и повлекших причинение вреда здоровью человека, в адрес управления полиции города направлено письмо с целью выявления признаков уголовно наказуемого деяния", - рассказал Асылбек Шаров.





Напомним, 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов Актау. Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля города начали расследование по факту массового отравления.





Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.





На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось , что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.





Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.