31.08.2025, 20:54 31626

Мужчина пытался совершить самоподжог на рынке в Павлодаре

Причиной поступка стали вопросы, связанные с арендной платой
Павлодар. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту попытки самоподжога арендатора на рынке, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Установлено, что 31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре мужчина - арендатор пытался совершить попытку самоподжога. По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой", - рассказали в полиции.


Отмечается, что на месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу, в настоящее время ситуация стабилизирована. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Ранее в аэропорту Алматы один из пассажиров предпринял попытку самоподжога.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:самоподжогпопыткаПавлодар

новости по теме

01.09.2025, 14:28 4141

Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за неисправности

На подлете к Актау экипаж запросил приоритет на посадку
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за неисправности
Актау. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.

В редакцию издания ztb.kz поступило видео очевидцев происшествия на борту рейса Air Astana КС859.

Пассажиры рассказали, что уже во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение - с 10 тысяч метров почти до 3 тысяч (...) По словам очевидцев, момент снижения длился 10-15 минут. В какой-то момент в салоне возникла паника - люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам", - говорится в публикации.


В пресс-службе авиакомпании рассказали, что на подлете к Актау экипаж самолета запросил приоритет на посадку из-за технической неисправности.

Самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна", - сообщили в Air Astana.


Пассажиры последующего рейса Актау - Алматы были отправлены на другом воздушном судне.

Напомним, аналогичный инцидент произошел с судном Air Astana в январе. Тогда в Актау экстренно сел самолет, следовавший из Алматы в Анталью.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СамолетПосадкаэкипажAir Astana
31.08.2025, 19:30 32786

В горах Алматинской области тушат крупный пожар  

В горах Алматинской области тушат крупный пожар
Фото: Кадр из видео
Конаев. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области огнеборцы уже сутки борются с крупным пожаром в горах, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациями региона.

Вертолет АО "Казавиаспас" уже выполнил 8 сбросов воды, чтобы остановить огонь в горах. К тушению привлечены все силы и средства МЧС 147 человек и 21 единица техники. Начальник ДЧС лично находится на месте и координирует действия. Спасатели работают днем и ночью, чтобы не допустить угрозы людям и сохранить жизнь диких животных", - проинформировали в ДЧС.


Как отмечают спасатели, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.


30 августа в Карасайском районе в Шамалганском сельском округе на территории государственного земельного запаса в горной местности загорелась сухая трава на площади около 15 гектаров.

В начале августа спасатели ликвидировали пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, площадь пожара составила 40 гектаров.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарАлматыгоры
31.08.2025, 17:28 37041

Шестерых иностранцев эвакуировали с пика Сатпаева

Альпинисты не смогли продолжить движение из-за травм ног двоих из них
Шестерых иностранцев эвакуировали с пика Сатпаева
Алматы. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в горах Заилийского Алатау спасатели на вертолете эвакуировали шестерых альпинистов, пятеро из них граждане РФ, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

При прохождении горного маршрута шесть альпинистов не смогли продолжить движение из-за травм ног двоих из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 метров и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых 5 человек являются гражданами Российской Федерации", - проинформировали в МЧС.


Как отметили в ведомстве, пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.

Ранее на пике Сатпаева спасли двух девушек.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:пикАльпинистыЭвакуация
31.08.2025, 10:44 45326

Автобус насмерть сбил 10-летнего ребенка в Атырауской области

Автобус насмерть сбил 10-летнего ребенка в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Таскала в Атырауской области водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу, сообщили в департаменте полиции региона.

Гражданин 1975 года рождения, управляя общественным транспортным средством марки Toyota Coaster, по улице Центральная в селе Таскала, в районе автобусной остановки "Школа", совершил наезд на подростка 2015 года рождения, который пересекал дорогу с правой стороны", - проинформировали в полиции.


Как сообщили в ДП, в результате полученных травм ребенок скончался по дороге в Атыраускую областную детскую больницу.

В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов", - отметили в полиции.


Ранее в Абайской области водитель наехал на группу детей, трое погибли.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АвтобусРебенокнаезд
30.08.2025, 13:16 67531

Двух девушек спасли сотрудники МЧС на пике Сатпаева   

Девушки поднялись в горы, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни
Двух девушек спасли сотрудники МЧС на пике Сатпаева
Фото: МЧС РК
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двух девушек спустили с горы спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Спасательная операция была проведена на пике Сатпаева, сообщили в МЧС.


Две девушки поднялись в горы, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни. На высоте более 4300 метров спуск самостоятельно был невозможен. На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы. Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты - пришлось прочесывать склон. Через несколько часов подъема установили визуальный контакт", - рассказали подробности в МЧС.


По словам спасателей, девушки плакали от радости, когда их нашли. Медицинская помощь им не понадобилась.

Туристок сопроводили вниз и доставили к экопосту, где их ждали родные.

В августе в горах Туркестанской области спасли шестерых туристов. Одна из женщин сломала ногу и спутники не смогли ее транспортировать самостоятельно.

Ранее в горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня, который в одиночку отправился на пик Молодежный.
 
29.08.2025, 20:57 88076

На морском терминале КТК произошел разлив нефти

Причины произошедшего устанавливаются
На морском терминале КТК произошел разлив нефти
Фото: КТК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется, сообщает пресс-служба КТК.

Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются.

Оперативно в действие приведен соответствующий план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб", - говорится в сообщении.


ВПУ КТК-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НефтьКТКразлив
29.08.2025, 20:43 88891

В аэропорту Алматы пассажир пытался совершить суицид

Работа аэропорта продолжается в штатном режиме
В аэропорту Алматы пассажир пытался совершить суицид
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате, сообщили в пресс-служба аэропорта.

О происходящем стало известно сотрудникам аэропорта. Они незамедлительно вызвали медицинскую службу.

До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.


Напомним, 25 августа в терминале внутренних рейсов Т1 Международного аэропорта Алматы произошел инцидент с одним из пассажиров, который предпринял попытку самоподжога.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АлматыАэропортсуицидпопытка
28.08.2025, 19:27 118346

В Акмолинской области подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП

Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы
Кокшетау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Макинск подросток 2009 года рождения, управляя мотоциклом, в ходе движения не справился с управлением и допустил падение. В результате несовершеннолетний получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование.

Напомним, свыше 650 нарушений, совершенных водителями мопедов и электросамокатов, выявили полицейские в ходе рейдов в Астане и Алматы. В городах проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мопед".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПодростокмотоциклДТП

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов