На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4,0

Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.





Сетью сейсмических станций Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции 8 ноября, в 18.29 по времени Астаны, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 203 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 8,6, магнитуда MPV- 4,0.





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