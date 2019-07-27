Названа причина смерти стилиста из Казахстана в Москве

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"По предварительной версии смерть произошла от сердечной недостаточности", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
По информации полиции района Хамовники Москвы, предоставленной казахстанским дипломатам, мужчина, умерший в салоне красоты являлся гражданином Казахстана. В настоящее время ведется проверка по данному факту.
Как сообщалось ранее, в одном из салонов красоты Москвы обнаружили тело 53-летнего гражданина Казахстана, работавшего парикмахером-стилистом.
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