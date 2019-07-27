Названа причина смерти стилиста из Казахстана в Москве

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Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Названа предварительная причина смерти стилиста из Казахстана в Москве, передает Kazakhstan Today.

"По предварительной версии смерть произошла от сердечной недостаточности", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По информации полиции района Хамовники Москвы, предоставленной казахстанским дипломатам, мужчина, умерший в салоне красоты являлся гражданином Казахстана. В настоящее время ведется проверка по данному факту.

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