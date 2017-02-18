Попавшего под поезд Мангистау - Атырау мужчину признали виновным в собственной гибели

Актау. 18 февраля. Kazakhstan Today - Попавшего под поезд мужчину в Мангистауской области признали виновным в собственной гибели.

Как сообщили в пресс-службе АО "КТЖ - Грузовые перевозки", после гибели человека под составом пассажирского поезда №313 сообщением Мангистау - Атырау 9 февраля 2017 года на разъезде шестого участка Сай-Утес - Бейнеу была создана рабочая комиссия. Она установила, что пострадавший погиб по собственной вине, так как находился в неустановленном месте железнодорожного пути, передает Kazakhstan Today.

Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, что трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.

"Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80-90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко", - рассказал один из рабочих.

Мужчина сообщил, что жалобы в АО "Казакстан Темiр Жолы" (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.

После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО "НК "КТЖ".

"К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов №313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд №6", - уточнили в пресс-службе компании.

Члены рабочей комиссии, по информации КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.

Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции, пишет Lada.kz

Как сообщалось ранее, 8 февраля около двух часов ночи вахтовики, работающие на месторождении, садились на поезд Атырау - Мангышлак на разъезде №6. "Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил грузовой поезд, идущий по встречному пути. Молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд", - проинформировал начальник ЛОВД на станции Актау Сериккали Кужиев.

Проходящим составом мужчине отрубило обе ноги. Он скончался на месте происшествия от потери крови, сообщала ранее Lada.kz.

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