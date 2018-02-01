Самолет "Эйр Астаны" не смог взлететь в Атырау из-за неисправности двигателя

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Самолет "Эйр Астаны" не смог взлететь в Атырау из-за неисправности двигателя01.02.2018
  • Фото: http://azh.kz
Происшествия  17:33

Атырау. 1 февраля. Kazakhstan Today - Самолет "Эйр Астаны", готовившийся выполнить рейс КС-886 Атырау - Алматы, 31 января, в 20.35 по местному времени, не смог взлететь из-за неисправности правого двигателя, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС Атырауской области, "Эрбас А320" со 129 пассажирами простоял на взлетной полосе 15 минут и вернулся на стоянку. В 3 часа ночи 93 пассажиров забрал прилетевший из Актау "Боинг-757", остальные 36 предпочли остаться в гостинице "Сункар" и дождаться следующего по расписанию планового рейса, пишет "Ак Жайык".

Отмечается, что это уже вторая в январе нештатная ситуация с самолетами "Эрбас А320" той же авиакомпании в аэропорту Атырау. 12 января самолёт с 86 пассажирами на борту, выполнявший рейс № КС911 Алматы - Стамбул, совершил непредвиденную посадку в аэропорту Атырау. По информации ДЧС, во время полета в кабине экипажа сработала сигнализация о том, что повысилась температура в салоне. В аэропорту Атырау авиалайнер был обработан специальным раствором от обледенения, после чего воздушное судно продолжило полет.
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Фото: http://azh.kz
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