Спасатели ночью эвакуировали 223 человек с заметенной трассы в Жамбылской области

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Спасатели ночью эвакуировали 223 человек с заметенной трассы в Жамбылской области04.02.2017
Происшествия  10:16

Тараз. 4 февраля. Kazakhstan Today - Спасатели ночью эвакуировали 223 человек с заметенной дороги Алматы - Ташкент в Жамбылской области, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

По информации Иманкулова, в Жуалынском районе Жамбылской области всю ночь проводились эвакуационные работы, передает Kazakhstan Today.

"С 6 часов вчера 3 февраля до 4 утра 4 февраля текущего года в Жуалынском районе, на перевале Шакпак по автодороге Алматы - Ташкент, силами ДЧС Жамбылской области, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, РГП "Казахавтодор" эвакуировано 223 человека, 35 из которых - дети. Организована доставка граждан в пункт обогрева. Из снежных заносов вызволена 21 единица техники", - уточнил он.

Также официальный представитель КЧС отметил, что в снежном заносе остаются 24 автомобиля (без граждан). Пострадавших нет.

"Погодные условия в данном районе остаются нестабильные, ветер не стихает, видимость нулевая. Перевал Шакпак автодороги Алматы - Ташкент из-за вышеуказанных погодных условий остается закрытым, в связи с чем нет возможности проезда из Жамбылской области в Южно-Казахстанскую область и обратно. В этой связи просим граждан воздержаться от выезда в дорогу до стабилизации погодных условий", - предупредил Иманкулов.
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