В аэропорту Алматы пассажир пытался совершить суицид

Бишкек. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сын альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Республике Кыргызстан с просьбой спасти его мать.





Обращение мужчины опубликовал Telegram-паблик Baza





Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (на опубликованном видео, действительно, видно, как Наговицына машет рукой из палатки - прим.ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", - написал Михаил Наговицын в своих соцсетях.





По данным источника, сегодня на пике Победы прогнозировался ясный день, частная компания планировала запустить дрон, чтобы выяснить, жива ли альпинистка. А затем итальянский пилот должен был попробовать подлететь к ней и забрать на вертолете. Однако прогноз погоды оказался неверным и спасательную операцию пришлось свернуть. Сейчас ни местное МЧС, ни частная компания уже не дают положительных прогнозов по спасению Наговицыной. Вернуться за ней можно будет только в следующем году, когда снова откроется сезон восхождений на пик Победы.



