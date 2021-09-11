В Атырауской области утонули девочки 7 и 2 лет

АТЫРАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - Трагедия произошла в селе Курмангазы днем 5 сентября. Семилетняя и двухлетняя девочки играли на берегу реки Шарон без сопровождения взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вызов на пункт связи пожарной части №7 поступил в 13.28. Тело одной из двух девочек силами местных жителей было извлечено в 13.40, тело второго ребенка - в 19.23. В поисках приняли участие 70 жителей села и 25 сотрудников полиции, сообщает ATPress.kz

За купальный сезон в Атырауской области зарегистрировано 26 фактов утопления, 8 из них - дети. В Атырау - 12 случаев, в Жылыойском районе - 5, Махамбетском - 4, Курмангазинском - 3, Индерском - 2.

По данным МЧС РК, в водоемах Казахстана в период купального сезона утонуло 319 человек, в том числе 95 несовершеннолетних.

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