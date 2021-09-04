МЧС: 319 человек утонули в водоемах Казахстана этим летом

В 82% случаев гибели детей на водоемах дети находились без присмотра родителей . Основными причинами гибели явились: недооценка собственных сил -170 случаев, купание в нетрезвом состоянии - 73 случая, падение в водоем - 68 случаев, неумение плавать - 34 случая, нарушение правил безопасности при рыбной ловле - 24 случая, при спасении утопающих - 13 случаев и нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств - 8. Также в период купального сезона спасателями МЧС спасено 328 человек, из них 61 ребенок", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности людей на воде, МЧС во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами всех уровней заранее была начата подготовка, непрерывно проводился комплекс организационных и практических мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на воде.

Были определены 538 разрешенных мест для купания, что на 93 места больше, чем в прошлом году. Создано 454 спасательных поста и 66 медицинских постов. На наиболее опасных участках выставлено 59 мобильных спасательных постов. Установлено 6655 знаков безопасности на водоемах и 1656 информационных стендов с указанием фактов гибели людей, их причин и обстоятельств, способствовавших происшествию", - проинформировали в МЧС.

К профилактической работе было привлечено 17 943 волонтеров.

Силами МЧС совместно с МВД, местными исполнительными органами и волонтерами проведено 76 649 рейдов и патрулирований, к административной ответственности привлечено 4788 человек по статье КоАП "Нарушения Правил нахождения в общественных местах", также 5781 человек предупрежден и 172 человека оштрафованы по статье КоАП "Нарушения Правил общего водопользования".

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