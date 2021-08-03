ПАВЛОДАР. 2 АВГУСТА - В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в десятилитровой емкости с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации портала Polisia.kz , 1 августа, в 18.00, в селе Пограничник Аксуской сельской зоны годовалый младенец, находясь дома без присмотра родителей, упал в десятилитровую емкость с водой и утонул.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.





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