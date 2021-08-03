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В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в десятилитровой емкости с водой

02.08.2021 27649
ПАВЛОДАР. 2 АВГУСТА - В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в десятилитровой емкости с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации портала Polisia.kz, 1 августа, в 18.00, в селе Пограничник Аксуской сельской зоны годовалый младенец, находясь дома без присмотра родителей, упал в десятилитровую емкость с водой и утонул. 
 
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. 

 

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