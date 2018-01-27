В Ауэзовском районе Алматы горит складское помещение

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В Ауэзовском районе Алматы горит складское помещение27.01.2018
Происшествия  13:18

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В Алматы загорелось складское помещение в Ауэзовском районе, передает Kazakhstan Today.

"27 января 2018 года, в 12.36, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 17 (юридический адрес уточняется). Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова", - рассказала официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Дополнительную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.
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