В Ауэзовском районе Алматы горит складское помещение

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В Алматы загорелось складское помещение в Ауэзовском районе, передает Kazakhstan Today.

"27 января 2018 года, в 12.36, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 17 (юридический адрес уточняется). Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова", - рассказала официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Дополнительную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.

Просмотров: 5240