В Бразилии эксперты приступили к расшифровке "черного ящика" разбившегося под Актау самолета

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бразилии специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года, сообщает бразильский - В Бразилии специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года, сообщает бразильский портал G1





Представители Казахстана, Азербайджана и России встретились в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (Cenipa). В расследовании авиакатастрофы также примут участие бразильские эксперты, поскольку самолет Embraer-190 производится в этой стране.





Специалисты работают над извлечением и анализом данных черных ящиков, которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего пути к месту крушения.





Cenipa сможет создать графическую репродукцию с виртуальной реальностью, чтобы смоделировать и выяснить, что произошло. Результаты исследования будут опубликованы в итоговом отчете о расследовании, ответственность за которое несет Казахстан. Технические данные помогут объяснить сбои при аварийной посадке, а также изменение маршрута рейса авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", вылетевшего из Баку", - пишет издание.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.





Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.





Президент провел совещание , на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.





Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.





Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).



