Караганда. 15 августа. Kazakhstan Today - В Караганде трехлетний мальчик выпал из окна 4-го этажа, передает Kazakhstan Today.

"Еще один случай выпадения ребенка из окна произошел 15 августа 2018 года в Караганде. Мальчик 2015 года рождения выпал из окна 4-го этажа на крышу магазина", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области при помощи мягких носилок, используя альпинистское снаряжение, спустили мальчика с крыши магазина и передали бригаде скорой помощи.

"Это уже 14-й случай выпадения детей из окон и балконов многоэтажных домов. Недосмотр со стороны взрослых и родителей - основная причина травматизма и гибели детей", - отметили в областном ДЧС.

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