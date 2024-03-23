В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества

Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек.

Фото: Алексей Белкин

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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нападения со стрельбой и пожара в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, ранены более 100, сообщает - В результате нападения со стрельбой и пожара в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, ранены более 100, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные ФСБ.





Вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити" произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил как минимум о пяти нападавших в камуфляже. На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.





Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.





Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них - около 21:30 мск, сообщают "Интерфакс" и "Осторожно, новости".





Начался пожар. Сейчас здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, в огне. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля.









Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно в них были взрывные устройства. Около 21:30 мск источник РБК сообщил, что на тот момент нападавшие находились внутри здания.





Значительная часть людей смогли покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.





По предварительным данным, нападавшие слились с толпой людей, которые стояли в очереди на вход в зал. Они открыли огонь из автоматов еще на улице, убив несколько человек. Вскоре послышались взрывы - предположительно, в собравшихся полетели гранаты. В здании начался пожар, с улицы видно сильное зарево от горящей крыши "Крокуса". Затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей, сообщает Life.ru





Судя по кадрам, снятым собравшимися на концерт на мобильные телефоны, в помещении началась паника, зрители пытались покинуть зал, перелезая через кресла, забирались на сцену, прятались под креслами. Но безоружных людей расстреливали, как в тире.





По свидетельствам очевидцев, нападавших, похоже, могло быть немного - на кадры съемок попало пять человек. Они были одеты в камуфляж и вооружены автоматами. Судя по тому, что никаких требований нападающие не выдвигали, их цель - максимум жертв.





По предварительным данным, до 200 человек могут быть заблокированы в горящем "Крокусе", среди них дети.





Там ужас. Мы были на втором этаже, побежали, на первом видели девушку на полу в крови. Потом по громкой связи стали говорить, что по техническим причинам концерт отменяется, просьба покинуть здание, не пользуясь лифтами, мы убежали к метро в чем были, без курток", - сообщила телеграм-каналу SHOT одна из зрительниц.





К "Крокус сити холл" подогнали полсотни машин скорой помощи, которые начали забирать раненых. Затем подъехали большие автобусы, чтобы эвакуировать зрителей. Первые пострадавшие в Крокус Сити холл уже доставлены в медицинские учреждения Москвы. Столичные пожарные при помощи вертолета начали тушить горящую крышу. Судя по кадрам очевидцев, "Крокус сити холл" сильно выгорел. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).





По данным Life.ru, странное сообщение за две недели до стрельбы в "Крокусе" появилось в одном из телеграм-каналов, посвященном криптовалютам. Администратор канала утверждал, что мир "будет вынужден вспомнить вновь" о трагедии в "Норд-Осте". Напомним, что 23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", актеров и служащих театра. Всего 916 человек. В результате операции было уничтожено 40 террористов. 130 человек, в том числе 10 детей, погибли.





А в канун недавних праздников западные спецслужбы предупреждали свои посольства о возможных терактах в Москве, но никто из них не озвучивал конкретную информацию.





Дополнено 23.03.2024, 01.07





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.





Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, заявил глава государства.





Токаев считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.





Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.





Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления", - сказал Смадияров.





Он сообщил, что в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14.