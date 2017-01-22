В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

Бугенвиль. 22 января. Kazakhstan Today - В Папуа - Новой Гвинее, на острове Бугенвиль, произошло землетрясение магнитудой 8,0, сообщает Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах к западу от города Арава, в котором живут около 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 167 километров, передает Kazakhstan Today.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о возможной угрозе цунами.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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