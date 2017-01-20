В Павлодарской области покончил жизнь самоубийством пятиклассник

Павлодар. 19 января. Kazakhstan Today - В Железинском районе Павлодарской области покончил жизнь самоубийством пятиклассник.
Пятиклассник Железинской СОШ №3 покончил жизнь самоубийством. Известно, что мальчик повесился у себя дома. В этой семье подрастает еще один ребенок, передает Kazakhstan Today.
Заврайоно Темирбулат Даулетов информацию о трагедии подтвердил, сообщает pavlodarnews.kz
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