В Павлодарской области покончил жизнь самоубийством пятиклассник

Павлодар. 19 января. Kazakhstan Today - В Железинском районе Павлодарской области покончил жизнь самоубийством пятиклассник.

Пятиклассник Железинской СОШ №3 покончил жизнь самоубийством. Известно, что мальчик повесился у себя дома. В этой семье подрастает еще один ребенок, передает Kazakhstan Today.

Заврайоно Темирбулат Даулетов информацию о трагедии подтвердил, сообщает pavlodarnews.kz

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