15.08.2025, 19:20 26056
В Шымкенте между футболистами произошла массовая драка
Все причастные будут привлечены к ответственности
Рассказать друзьям
Шымкент. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий (игроки 2011 года рождения) в Шымкенте между командами "Туран" и "Экибастуз" произошла массовая драка, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Футбол - это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм", - заявили в федерации.
Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по этому инциденту состоится на следующей неделе.
Все причастные будут привлечены к ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.
КФФ подчеркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.
новости по теме
15.08.2025, 20:38 23541
В Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека
Фото: "КазАвтоЖол"
Рассказать друзьям
Актобе. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 15 августа днем на 925-м км дороги граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР вблизи поселка Белькопа произошло смертельное ДТП, сообщает "КазАвтоЖол".
По предварительным данным, произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили различные телесные повреждения.
Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие - асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.
15.08.2025, 13:09 37356
Бетонная балка обрушилась на железнодорожные пути в Карагандинской области: есть пострадавшие
Рассказать друзьям
Караганда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация об обрушении балки на железнодорожной станции Саяк в Карагандинской области.
В пресс-службе компании ТОО "Теміржол жөндеу" сообщили, что инцидент произошел 12 августа в ходе строительства путепровода. В результате инцидента пострадали рабочие.
Во время проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Жертв нет. Травмированных работников госпитализировали в больницу станции Балхаш", - сказано в сообщении компании.
Департамент полиции на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
В региональном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших рабочих. Один из них находится в реанимации, еще трое отказались от госпитализации и отпущены на амбулаторное лечение.
14.08.2025, 15:45 86851
Заехавшим в русло реки Есентай водителем оказался подросток - его привлекли к ответственности
Ответственность также понесла мать парня
Рассказать друзьям
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заехавший в русло реки Есентай водитель автомобиля Toyota оказался 17-летним подростком, он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
В частности, подросток привлечен к административной ответственности по следующим выявленным эпизодам:
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами (незаконная установка маячков);
- управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков;
- нарушение правил благоустройства (заезд в русло реки);
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним.
Ответственность понесла и его мать как законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", - добавили в полиции.
Напомним, ночью 13 августа очевидцы сняли, как автомобиль без госномеров, но с "мигалками" оказался в русле реки Есентай.
14.08.2025, 11:22 94176
Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алмалинском районе города Алматы (улица Карасай батыра, угол улицы Шарипова) на женщину упала ветка дерева, в результате пострадавшая скончалась. В акимате Алматы прокомментировали несчастный случай.
Отмечается, что на место происшествия прибыли представители аппарата акима Алмалинского района, районной прокуратуры, управления экологии и окружающей среды, а также подведомственной указанному управлению организации ТОО "Eco Almaty".
В ходе визуального осмотра установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания", - проинформировали в акимате.
По данным ведомства, в 2024 году по заявке жителей на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дуба. Кроме того, в 2025 году по обращению жителей была произведена санитарная вырубка двух аварийных тополей на пересечении улиц Шарипова и Богенбай батыра.
По данному дереву обращения в текущем году отсутствовали, и предпосылок для проведения обрезки не имелось, так как дерево зеленое и находилось в удовлетворительном состоянии, без признаков усыхания или аварийности", - отметили в акимате.
Сообщается, что с начала 2025 года на территории Алмалинского района города Алматы по обращениям граждан, а также по результатам визуальных осмотров проведена санитарная обрезка более 21 тыс. деревьев.
Как сообщалось ранее, по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело.
14.08.2025, 10:02 96666
Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента
Фото: скриншот из видео ДЧС
Рассказать друзьям
Шымкент. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ночью загорелась кровля здания акимата Абайского района Шымкента, сообщили в пресс-службе ДЧС города.
По данным департамента, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
Пожар локализован в 04.58 и полностью потушен в 05.27. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.
13.08.2025, 13:48 120251
Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы
Заведено уголовное дело
Рассказать друзьям
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алматы на пересечении улиц Шарипова и Карасай батыра обломившаяся ветка убила женщину.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
По информации СМИ, погибшей было 27 лет. У нее остались муж и шестилетний ребенок. Трагедия произошла в момент, когда женщина возвращалась с коллегой в офис.
Напомним, в июне упавшее во время урагана дерево проткнуло женщину в Аксу. Она погибла на месте.
13.08.2025, 13:03 121761
На ГЭС-2 в области Жетысу произошла авария
Дома не пострадали, угрозы населению и экологии нет
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в 17.00 на станции ГЭС-2, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района, произошел разрыв трубопровода, сообщили в областном акимате.
Находящиеся на месте специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что предотвратило выход воды за пределы станции. Жилые дома, расположенные вблизи реки, не пострадали, угрозы населению и экологической опасности нет", - заверили в акимате.
Технический директор ТОО "Baskan Power" Досабаев Данияр пояснил, что произошел технологический прорыв трубопровода, в результате чего вода полилась через здание ГЭС и на поверхность наружу.
К 18.00 трубопровод был полностью обезвожен. Приступили к откачке, на сегодняшний день вода внутри здания откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал он.
12.08.2025, 11:17 132511
Обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета, сообщили в Министерстве обороны РК.
12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.
11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.
Все трое являлись выпускниками Военного института сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам", - отметили в Минобороны.
Сообщается, что поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.
Проводятся следственные действия для установления причин крушения.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве пообещали оказать им всю необходимую помощь.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
Читаемое
15.08.2025, 11:20Нет права на ошибку - президент о качестве образования в Казахстане 15.08.2025, 12:2194921Комитет государственного энергетического надзора и контроля создали в Казахстане 15.08.2025, 14:4085171В МВД сообщили о ходе служебного расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле 15.08.2025, 15:1082421По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов 15.08.2025, 14:4382081В СКО наказали чиновников за искажение данных о ликвидации несанкционированных свалок 09.08.2025, 12:11Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома"320516Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома" 11.08.2025, 20:05277536В Алматы могут появиться зоны с платным въездом 09.08.2025, 12:51277181Спортсмены раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран 09.08.2025, 17:05274266"Не приезжайте, пожалуйста": новый тренд в соцсетях запустили алматинцы 09.08.2025, 19:10272296Схвативший за шею лебедя посетитель Ботанического сада в Алматы арестован на 7 суток 05.08.2025, 16:11376626Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак 07.08.2025, 16:39371931Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 08.08.2025, 13:58370676Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 07.08.2025, 12:59370241Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 08.08.2025, 17:13369356В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?