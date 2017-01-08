Стамбул. 8 января. Kazakhstan Today - В Стамбуле посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь расстрелял уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, выяснила городская полиция, сообщает издание Daily Sabah.
По информации полицейских, Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми. Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.
Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.
Известно, что Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.
Преступник в костюме Санта-Клауса в ночь на 1 января совершил вооруженное нападение на ночной клуб в районе Бешикташ Стамбула, где около 800 человек праздновали Новый год. Войдя в помещение...
Ранее турецкие власти выдвигали несколько версий, откуда мог приехать террорист. По одной версии, он был уроженцем Киргизии, по другой являлся уйгуром.
Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство", сообщает РБК.
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