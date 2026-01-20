19.01.2026, 18:42 12766
В Жанаозене пожарная машина попала в ДТП: есть погибшие и пострадавшие
Среди пострадавших была 10-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице
Рассказать друзьям
Жанаозен. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого погибли люди, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
В Жанаозене на улице Маната произошло ДТП с участием машины Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на вызов. От столкновения пожарная автомашина совершила наезд на ограждение и частный дом. В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадавших, в том числе трое сотрудников противопожарной службы доставлены в медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по факту ДТП начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
По данным СМИ, среди пострадавших была 10-летняя девочка, ребенок скончался после операции из-за тяжести состояния.
Ранее в Мангистауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, на месте происшествия погибли четыре пассажира.
новости по теме
19.01.2026, 20:24 10096
Ребенок погиб при пожаре в частном доме в СКО
Фото: instagram_nursultan_tjd
Рассказать друзьям
Петропавловск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ольшанка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. В ходе тушения пожара спасателями обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент агентства.
Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и деталей произошедшего", - проинформировали в полиции.
Ранее в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
19.01.2026, 16:15 15886
В Темиртау жители микрорайона остались без тепла из-за порыва теплотрассы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Темиртау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау жители 8-го микрорайона остались без отопления из-за порыва на участке теплотрассы, ремонт которого, по информации акимата города, запланирован на текущий год.
В акимате Темиртау сообщили, что на участке теплотрассы, ремонт которой запланирован на текущий год, выявлен дефект.
В течение двух лет проводился ремонт тепломагистрали, которая подает тепло в ваши дома. Осталось завершить более 100 метров - эти работы запланированы на текущий год", - обратились в ведомстве к жителям 8-го микрорайона, которые в результате аварии остались без тепла.
К настоящему времени ремонтные работы завершены, проводится заполнение теплотрассы, заверили в акимате.
Отметим, что на этом же участке теплотрассы, снабжающей теплом 8-й микрорайон, авария произошла 13 января.
18.01.2026, 18:39 39751
Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Атырау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
18 января утром в 9.53 произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба ТШО устранила возгорание. Пострадавших нет. Примерно в 11.20 произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Незамедлительно об инциденте был оповещен ДЧС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причины возгорания выясняются.
В настоящее время ситуация под контролем", - добавили в КМГ.
Ранее двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе.
18.01.2026, 18:35 40646
В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане при пожаре в многоэтажном доме в Сарыаркинском районе на улице Кубрина эвакуированы 23 человека, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание мебели. Огнеборцы оперативно приступили к проведению разведки и эвакуации жильцов. Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 23 человека, в том числе 9 детей", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что возгорание было ликвидировано на площади 25 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", - добавили в пресс-службе.
Ранее на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы в Астане, вспыхнул пожар.
17.01.2026, 09:00 116051
Пожар на 10-м этаже по повышенному рангу в Астане: спасены дети
Фото: Кадр из видео МЧС
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу утром на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы, вспыхнул пожар.
В МЧС сообщили о тушении пожара на балконе, расположенном на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Момышулы в Алматинском районе.
В 7.57 пожарные прибыли по повышенному рангу на место происшествия.
К моменту прибытия горела квартира, мебель, домашние вещи на площади 40 квадратных метров", - рассказал помощник оперативного дежурного ДСПТ ДЧС Астаны Адиль Мусурманов.
По его словам, были эвакуированы 54 человека, из них четверо спасенных - трое детей и один взрослый.
В 8.39 пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, в Павлодарской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка.
16.01.2026, 17:29 154371
В Алматы десятки домов остались без газа из-за повреждения трубы
Фото: QazaqGaz Aimaq
Рассказать друзьям
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы 65 частных жилых домов временно отключили от газа из-за повреждения газопровода, сообщили в компании QazaqGaz Aimaq.
По сообщению компании, 16 января в 14.30 на одной из центральных улиц Турксибского района Алматы большегрузный автомобиль наехал на газопровод.
Из-за сильного удара была повреждена стальная труба газопровода по сварным стыкам в двух местах, а также зафиксирован изгиб газопровода протяженностью около 7 метров. Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа", - рассказали в компании.
Прибывшая аварийная бригада утечек газа не обнаружила. В целях обеспечения безопасности временно было приостановлено газоснабжение 65 частных жилых домов.
В настоящее время восстановительные работы ведутся в активной фазе. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - добавили в пресс-службе.
16.01.2026, 09:32 170891
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области погибли четыре человека Дополнено
Фото: Минтанспорта РК
Рассказать друзьям
Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 января 2026 года примерно в час ночи на 383-м километре автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
По предварительным данным, водитель автобуса 1985 года рождения, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО "CASPIAN TRANS CORPORATION".
По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Минтранспорта отметили, что участок автодороги, на котором произошло ДТП, относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме.
Дополнено. 16.01.2026, 13.10
Сорок два пассажира получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области, сообщает департамент полиции региона.
В результате ДТП 4 человека погибли на месте. Сорок два пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в пресс-службе.
15.01.2026, 18:17 209051
В Актау военнослужащий погиб под колесами грузовика
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий по контракту погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в Актауском гарнизоне, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил РК.
При возвращении подразделения с военного полигона Оймаша Актауского гарнизона произошло ДТП. При неблагоприятных погодных условиях (гололед, ограниченная видимость, темное время суток) автомобиль КамАЗ допустил наезд на военнослужащего по контракту, младшего сержанта. От полученных травм военнослужащий скончался", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
19.01.2026, 09:16Президент обозначит основные направления развития Казахстана на Национальном курултае 20 января 19.01.2026, 11:2979001Минтруда внедрит новые стандарты для оказывающих спецсоцуслуги организаций 19.01.2026, 12:3376816С начала обсуждения конституционной реформы прошло почти полгода - Токаев 19.01.2026, 14:3368136Автоматизированные гидропосты на Сырдарье намерены установить Казахстан и Узбекистан 19.01.2026, 15:5460811Алия Адамбаева возглавила фонд президентских инициатив Dara 15.01.2026, 14:32484846От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07482866В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 15.01.2026, 13:52474006Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат 15.01.2026, 09:19460091Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 14.01.2026, 15:35452501В Казахстан запретили ввозить десять марок чая 30.12.2025, 19:18732706В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47628711Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42617606Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52617556В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12614856Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?