Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы

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АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 12 мая в 13.28 по алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.
Энергетический класс землетрясения составил 9.9, магнитуда MPV 4.5, глубина 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.