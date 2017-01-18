По итогам 2016 года эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в Казахстане остается стабильной

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По итогам 2016 года эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в Казахстане остается стабильной18.01.2017
Медицина  15:03

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в республике по итогам 2016 года в целом по республике стабильная, информирует Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как говорится в сообщении, в 2016 году среди населения не регистрировались случаи заболевания холерой, чумой, паратифами, дифтерией, полиомиелитом, пастереллезом, однако зарегистрированы единичные случаи заболевания краснухой, брюшным тифом, столбняком, туляремией, бешенством, малярией, передает Kazakhstan Today.

"В сравнении с 2015 годом достигнуто снижение заболеваемости корью в 19,5 раза, менингококковой инфекцией - в 3,6 раза, коклюшем - в 2,3 раза, дизентерией - на 39,8%, бруцеллезом - на 22,7%, сальмонеллезом - на 14,2%, острыми кишечными инфекциями - на 9%, туберкулезом органов дыхания - на 8,7%, ротавирусным энтеритом - на 4,9%, острыми вирусными гепатитами - на 4,7%",- сообщают в ведомстве.


Вместе с тем отмечается рост показателей заболеваемости вирусным гепатитом А на 10,9 %, геморрагическими лихорадками - на 13 случаев, литериозом - на 12 случаев, лептоспирозом - на 10 случаев, клещевым энцефалитом - на 8 случаев.

"В 2016 году в республике зарегистрировано 19 случаев сибирской язвы. Во всех случаях источником заражения населения явился больной скот, а причиной заражения - участие в забое без ветеринарного осмотра больных животных и употребление в пищу инфицированного мяса. В очагах инфекции организованы и проведены противоэпидемические мероприятия", - напомнили в комитете.
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