В Казахстане планируют сократить перечень социально значимых заболеваний с 13 до 4 групп

Астана. 10 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения в рамках проекта новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) планирует перевести ряд хронических заболеваний из группы диспансерного учета под активное динамическое наблюдение, передает Kazakhstan Today.

"Особенностью динамического наблюдения является управление заболеванием, что предполагает вовлечение самих пациентов в процесс контроля и улучшения своего самочувствия совместно с врачом первичной медицинской организации. В отличие от пассивной диспансеризации с низкой эффективностью, "самоменеджемент" больных позволит снизить риски возникновения осложнений, инвалидизации. Ожидается, что акцент на профилактику, своевременную диагностику и лечение этих заболеваний приведет к снижению показателя смертности на 25%", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Как пояснили в ведомстве, это значит, что сам пациент должен придерживаться определенного образа жизни, регулярно принимать необходимые лекарственные средства (например, для снижения артериального давления, контроля уровня глюкозы в крови, контроля над бронхиальной астмой и так далее), а также наблюдать за своим здоровьем (контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, массы тела и другие).

"Данная модель управления заболеванием в течение последних 3 лет в ряде пилотных областей Казахстана показала высокую эффективность в виде снижения осложнений. Учитывая данный опыт часть социально-значимых болезней теперь будут переведены также на данный принцип наблюдения", - отметили в Минздраве.

Если в настоящее время в Казахстане перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) включает 13 групп заболеваний, после оптимизации планируется оставить только 4 группы, остальные перевести под динамическое наблюдение. В новом перечне СЗЗ предлагается оставить туберкулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, то есть те заболевания, которые неуправляемы на уровне медорганизации первичного уровня.

"Исходя из этого сформирован перечень подлежащих динамическому наблюдению основных хронических заболеваний, которые приводят к необратимой инвалидизации и наносят максимальный демографический урон, приводя к 70% смертности и 77% заболеваемости населения. Это ряд таких заболеваний, как хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, язвенные колиты, артериальная гипертензия, ревматоидный артрит, бронхиальная астма системные поражения соединительной ткани, финансирование которых будет продолжено в рамках ГОБМП", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве отметили, что при динамическом наблюдении будет сохранен необходимый базовый объем диагностических услуг, консультации профильных врачей.

"Также остаются в полном объеме все существующие гарантии по бесплатному обеспечению лекарственными средствами на амбулаторном уровне (согласно приказу МЗ РК от 29 августа 2017 года № 666). При обострении, тяжелом течении хронического заболевания необходимая медицинская помощь будет предоставлена бесплатно, за счет государства", - подчеркнули в пресс-службе.

Внедрение новой модели будет синхронизировано с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования. Пакет услуг в рамках ОСМС будет направлен на улучшение качества жизни каждого человека и формирование основы для здоровья будущих поколений.

ГОБМП, как и прежде, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Кроме того, государство будет осуществлять уплату взносов за более чем 10 млн льготных категорий граждан, в частности за более 6,5 млн детей, 2,2 млн пенсионеров, более 740 тыс. беременных, воспитывающих детей и многодетных матерей, около 400 тыс. инвалидов и так далее, которым будет оказываться медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

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