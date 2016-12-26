Казахстан готов принять все стороны для переговоров по Сирии - Назарбаев

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Казахстан готов принять все стороны для переговоров по Сирии - Назарбаев26.12.2016
Политика  19:28

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность Казахстана принять у себя стороны переговоров по Сирийскому вопросу, сообщила пресс-служба Кремля.

"Огромную нагрузку на вас, на Россию оказывает работа в Сирии. Это, я считаю, вообще для всего человечества, для всех людей планеты делается, и там проглядывается решение вопроса", - сказал президент Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что по предложению Путина "Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане".

"Мы с Вами вчера говорили с Эрдоганом, Рухани был с визитом в Алматы, они все согласны. Создадим все условия, чтобы они поработали и встретились", - заключил Назарбаев.
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