Казахстан и Россия подпишут Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве

Москва. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье для "Российской газеты" "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов".





В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", - заявил Токаев.





Он отметил, что народы Казахстана и России веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии.





Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов. На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов. С момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией. В первой концепции внешней политики страны, а затем в последующих подобных документах российское направление фиксировалось как неизменный приоритет", - сказал президент.





Он напомнил, что в 1992 году был подписан первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов.





Многое в мире и на постсоветском пространстве изменилось с тех пор, но ключевой тезис, сформулированный в тексте Договора, не потерял актуальности: вечная дружба - это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных, неоднозначных реалий современного и будущего времени. Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества - осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба - это путеводная звезда для наших государств и народов", - подчеркнул Токаев.





Он отметил, что отношения двух стран отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии.





Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России - это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности", - заявил президент.





Глава государства напомнил, что в ноябре прошлого года в Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты партнерства.





В канун своего государственного визита в Москву хотел бы отметить исключительное значение предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно", - отметил Токаев.





Президент РК сообщил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана.





В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 млрд долларов. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику нашей страны, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности Казахстана, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами", - проинформировал он.





Глава государства отметил, что фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в РК строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КамАЗом" - комплектующих для грузовиков.





В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом.





Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Ведем строительство и модернизацию крупных энергетических объектов. Здесь, безусловно, якорным проектом станет возведение первой в Казахстане атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с "Росатомом". Строительство АЭС позволит нашей стране замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Кроме того, проект открывает новые перспективы для трансфера технологий, обучения специалистов, создания новых рабочих мест, развития смежных отраслей, в том числе таких как машино- и приборостроение", - сообщил Токаев.





Он отметил необходимость углубления взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. По территории Казахстана проходит 13 международных транспортных коридоров - пять железнодорожных и восемь автомобильных, обеспечивающих около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.





Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии. Для достижения этой цели наши страны работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора Западная Европа - Западный Китай, осуществляют модернизацию 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", - сказал Токаев.





Президент РК сообщил, что предпринимаются усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора Север - Юг, где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет.





Глава государства также отметил, что в Казахстане и России текущий год ознаменовался знаковыми юбилейными мероприятиями.





Важнейшее из них - 80-летие Великой Победы. Это одно из самых значимых исторических событий для наших народов. Как известно, каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы наших граждан - и стар, и млад - трудились в тылу. В ознаменование юбилея Победы в Астане состоялся беспрецедентный по своим масштабам военный парад, а по всему Казахстану прошли сотни памятных мероприятий, посвященных подвигам наших отцов и дедов. Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность волонтерам-поисковикам из Казахстана, России и других стран, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших воинов", - сказал Токаев.





Еще одной важной вехой, объединяющей страны, по словам президента РК, стал 70-летний юбилей легендарного космодрома Байконур. На протяжении десятилетий Байконур служит прочным звеном стратегического партнерства двух государств, олицетворяя научно-технический прогресс и устремленность в будущее.





Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы", - сообщил Токаев.





Напомним, 11-12 ноября состоится государственный визит президента Казахстана в Россию. Глава государства проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.





В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.



