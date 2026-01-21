Казахстан провел двусторонние встречи и представил национальные стенды на международной выставке

Фото: МИД РК

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-словенского сотрудничества, отметив устойчивую динамику политического диалога, расширение межпарламентских и межведомственных контактов, а также поступательное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.





Казахстанский дипломат поздравил словенскую сторону с успешным председательством Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах, высоко оценив вклад Любляны в защиту прав и свобод человека, предотвращение конфликтов в различных регионах мира.





Стороны с удовлетворением отметили, что открытие посольства Казахстана в Любляне в октябре 2024 года, а также официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан в 2025 году стали наглядным подтверждением обоюдной нацеленности сторон на выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень.





Отдельное внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Подчеркнуто, что совместное заявление глав государств служит дорожной картой для дальнейшего углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития новых направлений взаимодействия.





В завершение беседы собеседники подчеркнули особую важность деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.