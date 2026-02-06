05.02.2026, 16:01 27806
Кошербаев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем госсекретаря США
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Вашингтон состоялась встреча с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. Отдельное внимание было уделено американской инициативе по созданию Совета мира и участию Казахстана в данном формате в качестве страны-учредителя. Также обсуждались вопросы подготовки участия страны в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.
Глава МИД Казахстана подчеркнул стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок энергоносителей и критических минералов, а также отметил значение сотрудничества в данной сфере как одного из ключевых направлений взаимодействия с США.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов США по итогам визита президент РК Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и саммита С5+1.
По итогам встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих форматов сотрудничества, а также за счет запуска новых механизмов и инициатив.
Ранее глава МИД РК принял участие в конференции по критически важным минералам в Вашингтоне.
новости по теме
06.02.2026, 11:51 1111
Развитие международного сотрудничества Казахстана: новые встречи и договоренности
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активную внешнеполитическую работу, последовательно укрепляя двусторонние связи с зарубежными партнерами. В последние дни состоялись встречи с представителями Греции, Чехии, Израиля и Португалии, в ходе которых были обсуждены перспективы политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также развитие культурно-гуманитарных контактов, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Греческой Республики Антонии Кацуру. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, особое внимание уделив развитию сотрудничества в области туризма.
Также Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Португальской Республики Жозе Атаиде Амарала. Дипломаты подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, акцентировав внимание на необходимость расширения договорно-правовой базы, что позволит значительно активизировать взаимовыгодные контакты между странами.
Кроме того, посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов проинформировал заместителя министра иностранных дел Чехии Марию Шатардову о деятельности Конституционной комиссии, ходе всенародного обсуждения проекта новой редакции Конституции Казахстана, а также о конкретных предложениях по развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи с удовлетворением отмечен регулярный конструктивный политический диалог на разных уровнях между двумя странами, а также подчеркнута взаимная заинтересованность правительств в выведении торгово-экономического партнерства на новый уровень с учетом значительного потенциала деловых кругов как обоих государств, так и Центральной Азии и Центральной Европы.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился с Торговым комиссаром, директором управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности Израиля Ройем Фишером. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахско-израильского торгово-экономического сотрудничества в условиях современных геополитических и геоэкономических изменений. Было подчеркнуто наличие потенциала для диверсификации и увеличения объемов двусторонней торговли, в том числе в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия, пищевая и химическая промышленность, машиностроение и др.
05.02.2026, 19:19 19906
Ерлан Кошанов встретился с президентом Беларуси
Фото: president.gov.by
Рассказать друзьям
Минск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга. Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что основным направлением сотрудничества между странами является торговля.
Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к 1 млрд долларов США товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна. Мы готовы поставлять вам не только товары. Они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент РБ.
В частности, речь шла о возможности расширения поставок продукции белорусского машиностроения.
Мы не скрываем, что не только БЕЛАЗы хотели бы поставлять на ваш рынок, но и нашу зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и республика готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Тем более что под эту культуру в Казахстане задействованы огромные посевные площади. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.
Также президент Беларуси поблагодарил за помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества.
Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что в обеих странах развитием связей между регионами занимаются в том числе парламентарии. Более того, Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Александр Лукашенко в целом поддержал эту идею и обратил внимание, что опыт проведения аналогичных форумов есть у Беларуси с Россией и у Казахстана с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы подтолкнуть межрегиональное сотрудничество.
Он также предложил более активно привлекать руководителей местной вертикали обеих стран для активизации связей на уровне регионов.
05.02.2026, 14:07 32441
Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья - глава МИД
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках заседания проинформировал участников конференции по критически важным минералам в Вашингтоне о потенциале Казахстана в этой сфере, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По его словам, Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.
Кроме того, страна способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США, в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.
Также особое внимание было уделено реализации меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года.
Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США", - говорится в сообщении.
Мероприятие прошло в здании госдепартамента США. В ходе четырех пленарных заседаний вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также делегации более чем 50 стран объединили усилия по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов.
Подчеркивается, что встреча считается исторической и, как ожидается, придаст импульс международному сотрудничеству в сфере обеспечения критически важных компонентов, необходимых для технологических инноваций и экономического развития.
Напомним, вчера в рамках визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречи с председателем комитета по международным отношениям палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.
05.02.2026, 09:09 42516
Президенты Казахстана и Пакистана провели переговоры
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Исламабад. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Асифу Али Зардари за теплый прием, оказанный ему и делегации Казахстана в Исламабаде, а также высокий уровень организации визита.
Он отметил, что на протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах. Казахстан, будучи крупнейшей по территории и экономическому потенциалу страной Центральной Азии, и Пакистан, занимающий стратегически важное положение на стыке Южной Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока, располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.
Президент Казахстана сообщил, что по итогам переговоров с премьер-министром Шахбазом Шарифом была подписана совместная декларация о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства. Этот шаг, по его словам, в полной мере отражает дух братских отношений и неизменную приверженность сторон углублению связей по всему спектру сотрудничества.
В свою очередь Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.
Собеседники провели продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и наметили новые направления расширения долгосрочного взаимодействия. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги данного визита будут способствовать раскрытию новых возможностей партнерства во имя процветания народов Казахстана и Пакистана.
Кроме того, на состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф вручили главе государства орден Nishan-e-Pakistan.
Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.
05.02.2026, 09:01 43381
Токаев поздравил Алиева и Пашиняна с присуждением им премии имени шейха Заида "За человеческое братство"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение участникам церемонии вручения премии имени шейха Заида "За человеческое братство" в Абу-Даби. В видеообращении он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением им премии, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил, что эта награда служит признанием их мудрого руководства.
Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение - это не проявление слабости, а свидетельство силы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В обращении подчеркивается, что Казахстан высоко ценит доверие, оказанное нашему государству, включая решение о проведении одного из ключевых этапов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы.
Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль премии в деле укрепления идей мира и выразил признательность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за его неизменную приверженность продвижению данных ценностей.
В этой награде нашло воплощение непреходящее наследие шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, основанное на идеалах толерантности, взаимного уважения и мирного сосуществования. Эти принципы находят реальное отражение в конкретных политических результатах. Установление мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией наполнило это наследие новым содержанием и продемонстрировало его актуальность далеко за пределами региона, а также укрепило веру в дипломатию как действенный инструмент международных отношений", - подчеркнул глава государства.
По мнению президента Казахстана, твердая приверженность лидеров Азербайджана и Армении достижению мира подарила надежду миллионам людей и стала четким сигналом мировому сообществу, что добрососедские отношения и стабильность являются безусловными приоритетами глобальной повестки.
Премия имени шейха Заида "За человеческое братство" - это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.
В разные годы ее лауреатами становились папа римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, король Иордании Абдалла II, королева Рания и другие.
04.02.2026, 20:41 65606
Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов
Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США
Рассказать друзьям
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Как отметили в ведомстве, соответствующая договоренность была достигнута между представителями бизнеса двух стран в ходе бизнес-форума "Казахстан - Пакистан", проходящего в Исламабаде.
Первые поставки автобусов планируется начать в апреле этого года. Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США. К 2027-2028 годам компания намерена увеличить объемы экспорта автобусов в Пакистан до 2000 единиц", - проинформировали в министерстве.
В Минторговли рассказали, что предприятие Falcon EuroBus, основанное в Алматы в 2018 году, сегодня выпускает широкий модельный ряд автобусов, соответствующих европейским стандартам качества. Производственная мощность завода составляет 1500 автобусов в год, при этом компания планирует увеличить выпуск до 3000 единиц. Отмечается, что высокий спрос на казахстанские электроавтобусы наблюдается не только в соседних странах, Узбекистане, Монголии и Пакистане, но и в государствах Европы.
Мы осуществляем полный производственный цикл автобусов. В рамках сегодняшнего бизнес-форума "Казахстан - Пакистан" для нас открылся выход на крупный рынок. В соответствии с текущим соглашением мы поставим 600 электроавтобусов для пассажирских перевозок. Кроме того, в ходе B2B-встреч мы провели переговоры с представителями Министерства образования Пакистана и договорились о перспективах поставки 2 000 автобусов для перевозки школьников", - отметил председатель совета директоров Falcon EuroBus Мурат Адилханов.
По итогам бизнес-форума планируется подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International, специализирующейся в транспортной сфере.
Стоит отметить, что в Алматы наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, которая может негативно сказываться на здоровье жителей и приводить к развитию респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов показали, что их суммарная нагрузка превышает 225 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на сам город. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате сообщили, что ежедневно в городе передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей, что требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будние дни, сопоставимо с автопарком целой страны. Ежедневно в город въезжает автотранспорт из областей, что по масштабам можно сравнить с "целой Латвией", а на местном уровне - с пятью Западно-Казахстанскими областями или двумя автопарками Астаны.
По данным управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы, на улицах города и пригородных маршрутах задействовано 2 939 единиц общественного транспорта, из них газовых автобусов - 1 301, дизельных автобусов - 1 392, электробусов - 92, троллейбусов - 154, пишет vlast.kz.
С учетом резервного состава имеется 3 517 подвижных единиц, из которых газовых автобусов - 1 494, дизельных - 1 691, 120 электробусов и 212 троллейбусов", - сообщили в управлении.
04.02.2026, 20:13 67331
Более 30 соглашений на $200 млн подписаны на бизнес-форуме между Казахстаном и Пакистаном
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, сообщили в Акорде.
Считаю свой первый государственный визит в Пакистан исторической вехой в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы подписали Совместную декларацию, которая выводит наше партнерство на стратегический уровень. В ходе сегодняшнего бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 200 млн долларов, что послужит мощным катализатором для дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия братских народов. Действительно, наше партнерство неуклонно расширяется. В прошлом году товарооборот между двумя странами почти удвоился. Более 200 компаний с пакистанским капиталом уже работают в Казахстане в сферах строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, индустрии и многих других секторах. Опираясь на эту позитивную динамику, мы поставили перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель увеличить объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент сообщил, что поручил правительству активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран, в том числе через механизмы межправительственной комиссии Казахстана и Пакистана.
Казахстан, будучи крупнейшей экономикой Центральной Азии, играет важную роль в обеспечении регионального роста и создании новых возможностей. В прошлом году наша экономика выросла на 6,5%, в результате ВВП превысил отметку в 300 млрд долларов, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Эти показатели подчеркивают устойчивость нашего рынка и его высокий экономический потенциал. Мы привержены поддержанию прогресса, последовательно совершенствуя наши институциональные структуры. Наша экономическая стратегия направлена на диверсификацию торговли и инвестиций, стимулирование инноваций и продвижение модели развития, основанной на знаниях. Совет иностранных инвесторов, который я возглавляю, отражает неизменную приверженность принципам прозрачности, справедливости и постоянного улучшения делового климата в Казахстане. Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая по принципу "единого окна", еще больше упростит процессы как для инвесторов, так и для бизнеса", - сказал глава государства.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Пакистан занимают стратегически важное географическое положение, обе страны служат ключевыми звеньями в обеспечении региональных и глобальных связей.
Казахстан, расположенный в центре Евразии, играет важнейшую роль в континентальной торговле, обеспечивая 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, в настоящее время является важным фактором, способствующим укреплению роли Казахстана как трансконтинентального торгового хаба. Мы также разработали единую цифровую платформу управления Smart Cargo для более эффективной координации транзитных потоков. В этой связи приветствую соглашения, подписанные нашим национальным железнодорожным оператором "Қазақстан Темір Жолы" и АО "Казпочта" с Национальной логистической корпорацией Пакистана и Pakistan Post. Ожидаем конкретных шагов по продвижению мультимодальных транспортных решений и расширению взаимного доступа к портовой инфраструктуре в наших странах", - отметил президент.
Токаев подчеркнул, что обе страны, будучи членами Исламской организации по продовольственной безопасности, привержены созданию устойчивых и справедливых продовольственных систем для всего исламского мира.
Мы экспортируем более 200 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 70 стран мира. За последнее десятилетие валовой объем нашего сельскохозяйственного производства увеличился более чем в 2,5 раза, и мы стремимся удвоить этот показатель к 2030 году. По мере того, как мы укрепляем позиции надежного производителя высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, предпринимаются последовательные шаги по расширению партнерских отношений и созданию новых цепочек поставок как на региональном, так и на глобальном уровне. В связи с этим приветствуем пакистанский опыт и капитал в этой отрасли. Подписание соглашения с Almoiz Group о запуске завода по переработке сахарной свеклы в области Жетісу является важным шагом в нашем сотрудничестве", - заметил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия правительства Пакистана по внедрению передовых цифровых решений.
Премьер-министр Шахбаз Шариф постоянно подчеркивает важную роль цифровой трансформации в обеспечении конкурентоспособности пакистанской экономики. Казахстан разделяет эту дальновидную позицию и верит в преобразующий потенциал цифровых инноваций для обеих стран. Мы поставили перед собой амбициозную цель - стать полностью цифровой страной в течение ближайших нескольких лет. Для ее достижения мы учредили первое в нашем регионе министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также создан Международный центр искусственного интеллекта, который служит ведущей платформой инноваций, исследований и технологического прогресса. Город Алатау, наш флагманский проект в области городского развития, станет комплексной правовой, цифровой и финансовой экосистемой, призванной привлекать капитал и стимулировать устойчивый рост в наиболее инновационных и перспективных секторах экономики. В прошлом году мы запустили два суперкомпьютера, что стало важным шагом на пути к разработке собственных крупных языковых моделей и ускорению технологического прогресса в Казахстане. Наши усилия привели к появлению крупных IT-игроков как на национальном, так и на глобальном уровне. Например, казахстанская IT-платформа InDrive широко представлена на территории Пакистана. По состоянию на 2025 год она занимает более 60% пакистанского рынка такси и является приложением номер один для городских поездок. Приглашаю пакистанских партнеров использовать наши IT- и инвестиционные возможности", - сказал президент.
В завершение глава государства отметил, что новый этап партнерства между Казахстаном и Пакистаном открывает широкие возможности для дальнейшего расширения взаимодействия по всему спектру двусторонней экономической повестки.
Премьер-министр Пакистана подчеркнул важность проведения сегодняшнего бизнес-форума для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран
Сегодня мы договорились приложить все усилия для того, чтобы довести товарооборот до 1 млрд долларов в год в течение следующих двух лет. Сегодня мы также условились сделать все, что в наших силах, для достижения этой цели даже раньше. Я очень признателен моему дорогому брату за приглашение посетить братский Казахстан в этом году. Принимаю это приглашение с чувством огромной радости и благодарности. Мы решили создать двустороннюю рабочую группу, которой будет поручено разработать пятилетнюю программу по расширению нашего общего торгового и инвестиционного портфеля", - сказал Шахбаз Шариф.
По итогам казахско-пакистанского бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих документов на сумму около 200 млн долларов. Соглашения направлены на расширение казахско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации и инфраструктуры.
04.02.2026, 18:48 72306
Товарооборот между Казахстаном и Пакистаном планируется увеличить до $1 млрд
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил перед представителями СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в пресс-службе Акорды.
Пакистан - надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами. Наши народы объединяют многовековые связи, уходящие корнями в наследие Великого Шелкового пути, а также глубокая культурная и духовная близость. Нас связывают общие ценности, традиции и совместная устремленность в будущее. Конструктивный политический диалог и устойчивые экономические связи подкрепляются регулярным взаимодействием на уровне правительств и деловых кругов. Сегодня мы с уважаемым премьер-министром подписали исторический документ - Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном. Этот шаг способствует выводу наших отношений на качественно новый уровень и открывает широкие перспективы для сотрудничества по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки. Хотел бы особо поблагодарить премьер-министра Шахбаза Шарифа за его огромный личный вклад в углубление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал глава государства.
Президент Казахстана отметил, что в прошлом году Пакистан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Пакистан обладает большим экономическим потенциалом, развитой промышленной базой и значительными транзитно-транспортными возможностями, а продукция аграрного сектора, легкой и медицинской промышленности широко представлена на внешних рынках.
Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025-2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
Также были обсуждены возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. В качестве одного из приоритетных вопросов рассмотрено развитие Транскаспийского транспортного коридора и транзитных маршрутов, проходящих через Афганистан. В этом контексте стороны обсудили перспективы реализации железнодорожного проекта по маршруту Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан.
Далее Токаев заявил, что казахско-пакистанский бизнес-форум, в котором они примут участие, соберет руководителей более 250 компаний из обеих стран и станет площадкой для подписания коммерческих соглашений.
Это важное мероприятие позволит раскрыть неиспользованный потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы также обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Отмечен значительный рост интереса пакистанской молодежи к высшим учебным заведениям Казахстана. В настоящее время в нашей стране обучаются более тысячи пакистанских студентов по различным специальностям. Мы договорились продолжить сотрудничество в области науки и образования. Состоявшееся сегодня открытие центров имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи в университетах Исламабада будет способствовать углублению академических и образовательных связей между нашими странами", - сказал глава государства.
Шахбаз Шариф подчеркнул, что Пакистан рассматривает Казахстан как одного из наиболее важных партнеров в Центральной Азии.
Убежден, что продуктивные переговоры, увенчавшиеся обнадеживающими результатами, и подписанные документы придадут новый импульс развитию наших двусторонних связей. Сегодня, когда наши страны укрепляют партнерство, мы с нетерпением ожидаем открытия новых горизонтов сотрудничества в торговле, культуре, образовании и многих других областях. Хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Превосходительство, за поддержку в деле дальнейшего развития пакистанско-казахских отношений", - сказал премьер-министр Пакистана.
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялось торжественное открытие культурно-образовательных центров имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи, а также спортивного центра "Достық".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.02.2026, 10:07Temu заблокировали в Техасе 06.02.2026, 09:385651В каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков 06.02.2026, 10:445181Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане 06.02.2026, 10:442281Спецоперацию провели в ряде регионов Казахстана, задержаны 20 членов ОПГ 06.02.2026, 11:052106Школьник бегал с топором в одной из школ Кульсары 30.01.2026, 13:30420226В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков 30.01.2026, 19:49407701Испанским парламентариям представлен курс конституционных реформ Казахстана 30.01.2026, 19:44407446Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана 30.01.2026, 19:59406956Казахстан представил энергетические приоритеты и реформы на Афинском энергетическом саммите 30.01.2026, 19:54406881В Казани обсудили развитие казахской национально-культурной автономии и планы на 2026 год 12.01.2026, 18:45548541Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 15.01.2026, 14:32508281От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07484561В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 23.01.2026, 20:05481826Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане 15.01.2026, 13:52478346Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?