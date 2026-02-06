Кошербаев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем госсекретаря США

Фото: МИД РК

В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Вашингтон состоялась встреча с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.





В ходе переговоров стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.





Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. Отдельное внимание было уделено американской инициативе по созданию Совета мира и участию Казахстана в данном формате в качестве страны-учредителя. Также обсуждались вопросы подготовки участия страны в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.





Глава МИД Казахстана подчеркнул стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок энергоносителей и критических минералов, а также отметил значение сотрудничества в данной сфере как одного из ключевых направлений взаимодействия с США.





Особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов США по итогам визита президент РК Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и саммита С5+1.





По итогам встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих форматов сотрудничества, а также за счет запуска новых механизмов и инициатив.



