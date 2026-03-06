МИД: Встречи с дипломатами и представителями международных организаций прошли в Казахстане и за рубежом
Фото: МИД РК. Встреча в МИД с представителями рабочей группы по вопросам создания Центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и за рубежом состоялся ряд встреч казахстанских дипломатов с представителями иностранных государств и международных организаций, посвященных вопросам международного сотрудничества, цифрового развития и политических реформ.
В Министерстве иностранных дел первый заместитель главы ведомства Ержан Ашикбаев провел встречу с рабочей группой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Стороны обсудили создание в Алматы Центра цифровых решений для устойчивого развития. Отмечено, что будущий центр может стать региональной платформой для продвижения цифровых технологий, обмена опытом и укрепления сотрудничества стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Астане также прошел ауызашар для глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Казахстане. Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев подчеркнул важность месяца Рамазан как символа единства и взаимного уважения, а также подтвердил позицию Казахстана о необходимости урегулирования международных конфликтов политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, Алибек Бакаев провел встречу с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и обсудили развитие казахстанско-иранского сотрудничества.
Также в Астане заместитель министра иностранных дел Арман Исетов встретился с послом Греции Антонией Кацуру. Стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дипломатические контакты прошли и за рубежом. Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Анель Бақытбекқызы обсудила с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы вопросы конституционной реформы и дальнейшего взаимодействия. В Берне казахстанское посольство представило швейцарским парламентариям ключевые положения проводимых в стране политических реформ, получив положительные оценки.
В Мадриде посол Казахстана Данат Мусаев провел переговоры с государственным секретарем по торговле Испании Ампаро Лопес. Стороны рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
В США на площадке Каспийского политического центра (Caspian Policy Center) состоялся круглый стол на тему "Новая и расширенная Центральная Азия: дальнейшие шаги по развитию Транскаспийского направления", посвященный перспективам Среднего коридора и укреплению кооперации в регионе. В своем выступлении посол РК в США Магжан Ильясов отметил, что Казахстан последовательно продвигает углубление партнерства в Центральной Азии и расширяет стратегическое взаимодействие с Азербайджаном. По его словам, запуск формата "C6" знаменует переход к более прагматично выстроенной модели сотрудничества в сферах транспорта, торговли и инфраструктурного развития на евразийском пространстве.
В Каире состоялась встреча посла Казахстана в Египте Аскара Жениса с видным политическим деятелем арабского мира, бывшим министром иностранных дел Египта и экс-генеральным секретарем Лиги арабских государств Амром Мусой. Центральной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Муса выразил глубокую обеспокоенность эскалацией событий в регионе и предупредил о большой опасности текущего момента для международной безопасности. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути и поиска мирных решений, способных предотвратить дальнейшую дестабилизацию.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с директором Александровского института Хельсинкского университета Анной Хеусала. Стороны провели углубленный обмен оценками текущих международных и региональных процессов, а также отметили положительную динамику политического диалога и последовательное расширение практического взаимодействия по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с гражданами Казахстана, проживающими в Словении, обсудил вопросы защиты прав соотечественников, взаимодействия с дипломатической миссией и укрепления казахстанского сообщества за рубежом. Посол отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Словенией и подчеркнул важность открытого диалога с гражданами, а также готовность посольства оказывать всестороннюю поддержку.
Одним из ключевых блоков встречи стало обсуждение масштабных процессов, происходящих в Казахстане. Посол акцентировал внимание на основных аспектах конституционной реформы, разъяснив ключевые изменения, направленные на укрепление демократических институтов и расширение участия граждан в управлении государством, и информировал соотечественников о предстоящем 15 марта республиканском референдуме.
В Ереване состоялась встреча посла Болата Иманбаева с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанны Андреасян. Собеседники подтвердили высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и Арменией в образовательной, научной и культурной сферах. Особо отмечена важность двусторонних документов, подписанных в 2025 году между профильными ведомствами, а также ведущими музеями, библиотеками и организациями киноиндустрии двух стран.