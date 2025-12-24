Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
От здравоохранения до международного сотрудничества: казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и за рубежом прошла серия встреч и деловых мероприятий с участием представителей государственных органов, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества, в ходе которых обсуждались вопросы развития здравоохранения, расширения международного сотрудничества и поддержки предпринимательства.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова провели встречу с руководством ТОО "Международный онкологический центр томотерапии "Умит" и Orhun Medical. На встрече обсуждались вопросы предоставления услуг томотерапии и механизмы финансирования. Вице-министр здравоохранения разъяснила позиции министерства по тарифам и регулированию медицинских услуг, а заместитель министра иностранных дел Куантыров отметил приоритетность здравоохранения для инвестиций и меры по поддержке инвесторов.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял посла Республики Таджикистан Хайрулло Ибодзода, сообщили в казахстанском МИД. В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-таджикского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили, что 2025 год стал важным этапом в расширении практического сотрудничества на правительственном, межпарламентском и межведомственном уровнях.
В Стамбуле по инициативе генерального консульства РК был организован круглый стол с целью обсуждения текущего положения казахстанских предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Стамбуле, а также актуальных вопросов, возникающих в ходе их деятельности, определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества и расширения деловых связей. В ходе встречи со стороны предпринимателей были подняты вопросы, связанные с правовыми и административными барьерами при ведении бизнеса, особенностями налогообложения, процедурами лицензирования и получения разрешений, а также выдвинут ряд предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, включая продвижение экспорта казахстанской продукции.
Тем временем генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев встретился с директором управления иностранных дел народного правительства города Чунцин Ван Вэнь. Стороны обсудили приоритетные направления укрепления двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем генеральный консул Республики Казахстан в Черногории Габиден Темирбек встретился с министром юстиции Черногории Бояном Бозовичем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в правовой сфере, включая расширение договорно-правовой базы, а также взаимодействие в области экстрадиции и взаимной правовой помощи.
Также казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.