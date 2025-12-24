В Стамбуле обсудили потенциал развития казахстанских предпринимателей

Рассказать друзьям

По инициативе генерального консульства РК в Стамбуле был организован круглый стол с целью обсуждения текущего положения казахстанских предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Стамбуле, а также актуальных вопросов, возникающих в ходе их деятельности, определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества и расширения деловых связей, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В мероприятии приняли участие советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Казахстан Сафарауль Йылмаз, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах туризма, HoReCa, логистики, торговли и промышленности в Стамбуле. Встреча прошла в формате открытого и конструктивного диалога, в ходе которого участники поделились своим опытом и озвучили конкретные вопросы.





В ходе встречи со стороны предпринимателей были подняты вопросы, связанные с правовыми и административными барьерами при ведении бизнеса, особенностями налогообложения, процедурами лицензирования и получения разрешений, а также выдвинут ряд предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, включая продвижение экспорта казахстанской продукции.





Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул в своем выступлении отметил, что поддержка граждан Казахстана, осуществляющих предпринимательскую деятельность за рубежом, является одним из приоритетных направлений, подчеркнув, что со стороны генерального консульства будет и далее оказываться соответствующая консульско-правовая поддержка.





По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия с казахстанскими предпринимателями в Стамбуле, а также о проведении встреч в подобном формате на регулярной основе.