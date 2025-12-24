23.12.2025, 13:25 59611

В Стамбуле обсудили потенциал развития казахстанских предпринимателей

По инициативе генерального консульства РК в Стамбуле был организован круглый стол с целью обсуждения текущего положения казахстанских предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Стамбуле, а также актуальных вопросов, возникающих в ходе их деятельности, определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества и расширения деловых связей, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В мероприятии приняли участие советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Казахстан Сафарауль Йылмаз, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах туризма, HoReCa, логистики, торговли и промышленности в Стамбуле. Встреча прошла в формате открытого и конструктивного диалога, в ходе которого участники поделились своим опытом и озвучили конкретные вопросы.

В ходе встречи со стороны предпринимателей были подняты вопросы, связанные с правовыми и административными барьерами при ведении бизнеса, особенностями налогообложения, процедурами лицензирования и получения разрешений, а также выдвинут ряд предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, включая продвижение экспорта казахстанской продукции.

Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул в своем выступлении отметил, что поддержка граждан Казахстана, осуществляющих предпринимательскую деятельность за рубежом, является одним из приоритетных направлений, подчеркнув, что со стороны генерального консульства будет и далее оказываться соответствующая консульско-правовая поддержка.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия с казахстанскими предпринимателями в Стамбуле, а также о проведении встреч в подобном формате на регулярной основе.
 
новости по теме

24.12.2025, 13:10 4071

Казахстан отметил вклад ректора Пекинского университета языка и культуры орденом "Достық" II степени

В посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась церемония вручения государственной награды РК ордена "Достық" II степени ректору Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэну, сообщает пресс-служба МИД.

Государственную награду от имени Республики Казахстан вручил посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

В ходе церемонии посол отметил значительный вклад Дуань Пэна в развитие казахско-китайского гуманитарного и образовательного сотрудничества, а также расширение академических обменов. Особо подчеркнута роль филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане как одного из ведущих центров подготовки специалистов со знанием китайского языка.

В рамках встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, включая развитие технологий искусственного интеллекта в обучении, подготовку квалифицированных лингвистов-китаеведов, а также расширение совместных академических программ.

В свою очередь Дуань Пэн рассказал о возможностях реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения, выразив заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с казахскими образовательными и научными учреждениями.

Церемония вручения награды стала очередным подтверждением высокого уровня образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
 
24.12.2025, 13:00 4561

В Маскате представлены приоритеты развития и результаты казахстанско-оманского взаимодействия

В посольстве Казахстана в Султанате Оман состоялся круглый стол на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана и результаты казахстанско-оманского сотрудничества в 2025 году". В мероприятии приняли участие представители экспертно-аналитических кругов и представители государственных органов, сообщает МИД.

Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов проинформировал оманских экспертов об основных положениях послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В ходе выступления был подчеркнут стратегический курс страны на построение "Справедливого, сильного и цифрового Казахстана", отмечены ключевые результаты социально-экономического развития Республики Казахстан за десять месяцев текущего года, а также представлена информация о туристическом потенциале страны и возможностях расширения сотрудничества в этой области.

Посол отметил, что ключевыми аспектами послания президента Касым-Жомарта Токаева 2025 года являются ускоренная цифровая трансформация, создание Министерства искусственного интеллекта, принятие нового закона о банках, развитие обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса с акцентом на внедрение технологий, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, защита прав инвесторов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также проведение социально ориентированных реформ. Главная цель этих мер - обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности Казахстана перед лицом глобальных вызовов на прагматической основе.

Кроме того, казахский дипломат кратко представил результаты казахско-оманских двусторонних отношений за 2025 год, подчеркнув активизацию политического диалога, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных контактов между странами.

В завершение выступления посла состоялось содержательное обсуждение обозначенных аспектов и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между РК и Оманом.
 
23.12.2025, 20:00 46926

Казахстан подтвердил приверженность Конвенции ООН против коррупции

Казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД РК.

Конференция, проводимая один раз в два года, в этом году собрала в Дохе более 2500 участников из 170 государств, включая представителей государственных органов, международных и региональных организаций, институтов гражданского общества и экспертного сообщества.

В состав казахстанской делегации вошли представители службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности, а также Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе общих выступлений глава делегации - заместитель директора службы по противодействию коррупции КНБ РК Данияр Акжанов подтвердил твердую приверженность Казахстана целям и принципам Конвенции ООН против коррупции. Он отметил, что страна последовательно приводит национальное законодательство и правоприменительную практику в соответствие с международными стандартами, в том числе при активном содействии Управления ООН по наркотикам и преступности и других международных партнеров.

Также была представлена информация о текущих институциональных преобразованиях в национальной системе противодействия коррупции и подчеркнуто сохранение всех ранее принятых международных и межведомственных обязательств.

Отдельное внимание в выступлении было уделено внедрению современных антикоррупционных инструментов, ориентированных на профилактику правонарушений, повышение транспарентности и обеспечение неотвратимости ответственности.

Казахстанская делегация также выразила готовность к дальнейшему расширению международного сотрудничества, обмену передовыми практиками и реализации совместных проектов на межведомственном и межгосударственном уровнях, подчеркнув, что эффективное противодействие коррупции возможно исключительно на основе постоянного диалога, партнерства и внедрения инновационных подходов.

На полях конференции также состоялся ряд двусторонних встреч с делегациями иностранных государств. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы антикоррупционного взаимодействия, а также достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом, лучшими практиками и экспертными наработками в сфере выявления, пресечения и расследования коррупционных правонарушений.
 
23.12.2025, 19:21 48291

Казахстан и Черногория обсудили развитие правового сотрудничества

Генеральный консул Республики Казахстан в Черногории Габиден Темирбек встретился с министром юстиции Черногории Бояном Бозовичем, сообщает МИД РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в правовой сфере, включая расширение договорно-правовой базы, а также взаимодействие в области экстрадиции и взаимной правовой помощи.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран и договорились рассмотреть проекты двусторонних соглашений.
 
23.12.2025, 19:07 49576

Город Чунцин заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном

Генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с директором управления иностранных дел народного правительства города Чунцина Ван Вэнь, сообщает МИД РК.

Стороны обсудили приоритетные направления укрепления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, привлечению инвестиций, транзитно-транспортной инфраструктуры, а также взаимодействию в горнодобывающей, энергетической, культурной и образовательной сферах. Генеральный консул подчеркнул необходимость разработки комплексного плана действий на 2026 год для расширения межрегионального сотрудничества между Казахстаном и городом Чунцин.

В рамках визита генеральный консул также встретился с ректором Чунцинского университета науки и технологий Чжао Минцзе и принял участие в церемонии завершения программы повышения квалификации для руководителей и специалистов в области новых материалов стран Центральной Азии. В программе приняли участие 20 слушателей, из которых 12 - граждане Казахстана.

Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества в сфере высшего образования, научно-технических инноваций и академических обменов. Генеральное консульство выразило готовность содействовать развитию партнерства между казахстанскими и китайскими вузами и предприятиями, в том числе в нефтегазовой отрасли, новых материалах и энергетике.

Кроме того, генеральный консул посетил индустриальный парк "Чунцинский узловой порт", являющийся ключевым элементом развития мультимодальных перевозок в рамках Западного сухопутно-морского коридора. В ходе встречи с руководством порта обсуждены перспективы укрепления транзитного потенциала, развития логистических хабов и цифровых коридоров, а также расширения торговли между Казахстаном, регионами Китая и странами АСЕАН. Стороны выразили готовность к совместному изучению и реализации данных инициатив.


23.12.2025, 13:18 60281

В МИД Казахстана состоялась встреча с послом Таджикистана

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял посла Республики Таджикистан Хайрулло Ибодзода, сообщили в казахстанском МИД.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-таджикского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили, что 2025 год стал важным этапом в расширении практического сотрудничества на правительственном, межпарламентском и межведомственном уровнях.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках региональных и международных структур, в том числе выражена готовность продолжить оказывать взаимную поддержку инициативам сторон.

В завершение беседы собеседники подтвердили высокий уровень дружеских отношений между Казахстаном и Таджикистаном, а также твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества.
 
23.12.2025, 13:13 60721

Вопросы развития томотерапии находятся в центре внимания инвесторов

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова провели встречу с руководством ТОО "Международный онкологический центр томотерапии "Умит" и Orhun Medical, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

На встрече обсуждались вопросы предоставления услуг томотерапии и механизмы финансирования. Вице-министр здравоохранения разъяснила позиции министерства по тарифам и регулированию медицинских услуг, а заместитель министра иностранных дел Куантыров отметил приоритетность здравоохранения для инвестиций и меры по поддержке инвесторов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в решении проблемных вопросов и договорились продолжить совместную проработку решений для устойчивого развития отрасли и обеспечения доступности высокотехнологичной помощи.

ТОО "Международный онкологический центр томотерапии "Умит", созданный в 2019 году на частные инвестиции, специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний с применением томотерапии. ТОО "Orhun Medical" реализует медицинские проекты по всей стране, включая ПЭТ-КТ центры, циклотронный комплекс, ОФЭКТ/КТ и центра тераностики, а также строительство многопрофильной больницы в Алматы.
 
22.12.2025, 19:17 102166

В Международном валютном фонде отметили День Казахстана

В штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) прошло официальное мероприятие "День Казахстана", организованное с целью углубления партнерства страны с международными финансовыми институтами, а также продвижения культурного наследия страны, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие представители МВФ, группы Всемирного банка, а также казахстанские соотечественники, проживающие и работающие в Вашингтоне.

В рамках торжественной части мероприятия был сделан акцент на динамичное социально-экономическое развитие Республики Казахстан и ее возрастающую роль в системе глобального финансово-экономического сотрудничества.

С приветственным словом выступил исполнительный директор МВФ, представляющий группу государств, в состав которой входит Казахстан, Патрик Лошевски. Он высоко оценил вклад Казахстана в деятельность фонда и обозначил ключевые приоритеты дальнейшего взаимодействия.

Посол РК в США Магжан Ильясов в своем выступлении подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с международными финансовыми институтами в контексте обеспечения устойчивого развития страны, а также отметил роль Казахстана как надежного и ответственного участника глобальной экономической архитектуры.

С речью также выступил представитель Всемирного банка - заместитель исполнительного директора Мариуш Круковский, который отметил перспективы расширения совместных инициатив, направленных на поддержку экономического роста и регионального развития.

Завершением мероприятия стала культурная программа, включавшая традиционные казахские угощения, выступление танцевального ансамбля "Гулдер" и исполнение классических кюев на домбре, что позволило гостям ближе познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана.
 
