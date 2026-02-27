Принц Эдвард, герцог Эдинбургский пригласил глав МИД Центральной Азии на официальную встречу в Лондоне

Фото: МИД РК

Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, член Британской королевской семьи, пригласил министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальную встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества региона с Великобританией в сферах образования, науки и технологий, - Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, член Британской королевской семьи, пригласил министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальную встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества региона с Великобританией в сферах образования, науки и технологий, сообщает МИД РК.





Визит в формате CA5+UK открывает новую страницу в партнерстве Центральной Азии и Великобритании. Уверен, что совместная работа в этом формате придаст дополнительный импульс развитию наших государств и углублению межрегионального сотрудничества", - отметил министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев.





Министр подчеркнул проводимую работу по трансформации Казахстана в международный образовательный хаб, а также активное партнерство с ведущими британскими университетами, включая Cardiff University, Coventry University и De Montfort University, которые открыли в Казахстане собственные кампусы.





В ходе встречи казахская сторона выразила заинтересованность в расширении доступа к британским стипендиям, грантам и образовательным инициативам, а также в создании совместных исследовательских центров в приоритетных сферах - от устойчивого развития и климатической повестки до цифровых технологий и медицины.





Отдельное внимание было уделено развитию совместных проектов в области истории, искусства и туризма, а также вопросам упрощения визовых процедур для студентов, исследователей и предпринимателей, расширения прямого авиасообщения и формирования новых туристических маршрутов между регионами.





В свою очередь принц Эдвард подчеркнул особую значимость укрепления people-to-people ties как основы долгосрочного партнерства. Он отметил, что Великобритания высоко ценит открытость и активность Казахстана в развитии сотрудничества в приоритетных для обеих сторон сферах.



