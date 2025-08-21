20.08.2025, 09:30 31576
Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан
Президент примет участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, сообщили в пресс-службе Акорды.
В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
новости по теме
18.08.2025, 17:38 64491
Сотрудничество Казахстана и Узбекистана - важный фактор стабильности в ЦА - президент
Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе, считает президент
Фото: Акорда
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем сената олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой заявил, что сотрудничество двух стран - это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", - сказал лидер РК.
В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и передала слова приветствия президента Шавката Мирзиёева.
Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", - добавили в пресс-службе.
Напомним, этой весной Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства.
17.08.2025, 17:29 90696
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом в Анкоридже
Фото: Акорда
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.
Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
Напомним, 8 августа президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
17.08.2025, 09:50 97841
Токаев поздравил президента Индонезии
Фото: Акорда
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии. Глава государства поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.
13.08.2025, 09:59 175846
Премьер-министр Армении приедет с официальным визитом в Астану
Фото: primeminister.am
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу c министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Нуртлеу поздравил главу МИД Армении с подписанием Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.
Министр иностранных дел РК отметил важность данного шага для установления прочного мира, обеспечения устойчивого развития и процветания региона Южного Кавказа.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются с реализацией договоренностей по разблокированию региональных коммуникаций.
По итогам переговоров министры договорились продолжить политический диалог, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
11.08.2025, 19:08 207396
Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации об установлении мира
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.
Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.
Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.
11.08.2025, 13:54 214226
Помощник военного атташе Казахстана арестован в Польше по подозрению в шпионаже - СМИ
Задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше арестован помощник военного атташе посольства Республики Казахстан по подозрению в шпионаже, сообщает издание "Казинформ".
По данным "Казинформа", задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине. Как сообщили источники, арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
09.08.2025, 09:16 251661
Токаев назвал исторически важным достижением подписание Арменией и Азербайджаном соглашения о мире
Фото: Акорда
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, рассказал пресс-секретарь главы президента РК Руслан Желдибай.
Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", - написал Желдибай.
По мнению главы государства, "подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность".
Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора. Там состоялись министерские переговоры.
Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали, сообщает ТАСС.
В первом пункте отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.
Во втором пункте стороны приветствуют подписание совместного обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. При этом указывается, что соответствующее письмо с призывом распустить Минскую группу ОБСЕ уже подписано представителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны призывают страны ОБСЕ принять соответствующее решение. В третьем пункте стороны подчеркивают важность открытия коммуникаций в регионе, а именно сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением самой Армении преимуществ от работы этого маршрута.
Четвертый пункт гласит, что Армения будет работать с США, а также определенными третьими сторонами для разработки проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации. Пятый пункт фиксирует, что "созданы условия для народов заняться созданием добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории". Стороны "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем".
В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в Вашингтоне для установления мира на Южном Кавказе, в седьмом, заключительном пункте благодарят Трампа за его посреднические усилия.
08.08.2025, 14:44 241901
Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса
Фото: Акорда
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
Также лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике.
Вместе с тем были затронуты вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.
