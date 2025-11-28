27.11.2025, 10:44 52591
В МИД Казахстана состоялась встреча с представителем телеканала "Аль-Джазира"
Фото: МИД РК
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбека Смадиярова с представителем международной телекомпании "Аль-Джазира" Хафезом Аль-Ауа, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сфере медиа. Подчеркнута значимость взаимодействия с иностранными вещательными корпорациями, играющими важную роль в формировании международной информационной повестки.
Смадияров отметил открытость Казахстана к расширению партнерства с "Аль-Джазирой", а также выразил заинтересованность в расширении совместных проектов, направленных на повышение информированности международной аудитории о социально-экономическом развитии и внешнеполитических инициативах страны.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить взаимовыгодный диалог и рассмотреть возможные направления дальнейшего сотрудничества.
27.11.2025, 17:07 35151
Казахстан и Оман расширяют сотрудничество в медицинской сфере
Фото: МИД РК
Маскат. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов провел встречу с министром здравоохранения Султаната Оман Хилал Аль-Сабти, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы казахстанский посол подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметив, что с каждым годом увеличивается число граждан Омана, выбирающих Казахстан для получения медицинских услуг и прохождения лечения в санаториях в рамках медицинского туризма. В свою очередь Хилал Аль-Сабти отметил заинтересованность в расширении партнерства между странами в медицинской сфере.
Также стороны обсудили пути сотрудничества в области производства лекарственных средств, а также обмена опытом по внедрению систем ядерной медицины, которая использует радиоактивные изотопы для диагностики и лечения заболеваний. Министр выразил заинтересованность в изучении казахстанских наработок и подходов в этой области.
27.11.2025, 15:34 39571
Казахстан и Евросоюз укрепляют экономические и политические связи
Фото: МИД РК
Брюссель. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Брюсселе состоялось выступление посла Казахстана в Бельгии - постоянного представителя РК при Европейском союзе и НАТО Романа Василенко, посвященное 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей этот документ нового поколения, охватывающий 29 сфер взаимодействия", - отметил Роман Василенко.
Посол подчеркнул, что политический диалог между Астаной и Брюсселем развивается особенно динамично: в 2024-2025 годах состоялись встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с руководством Европейского совета и Европейской комиссии, был организован саммит "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, а в ближайшее время ожидается заседание совета сотрудничества "Казахстан - ЕС" на уровне глав внешнеполитических ведомств РК и ЕС. Все это подтверждает стратегическую направленность партнерства и совпадение долгосрочных интересов сторон.
Евросоюз уверенно сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана: двусторонний товарооборот в 2024 году приблизился к 50 миллиардам долларов США, объем европейских инвестиций с момента независимости превысил 200 миллиардов долларов США, а в стране успешно работают около 4 тысяч компаний из ЕС", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Казахстан остается ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу, обеспечивая 13% импорта нефти и 16% потребностей ЕС в уране. При этом расширяется сотрудничество в сфере критически важных материалов: Казахстан способен поставлять 21 из 34 элементов, предусмотренных законодательством ЕС, а проект Sarytogan Graphite включен в список стратегических инициатив Евросоюза.
Важное место в выступлении заняло развитие Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, роль которого в трансформации евразийской логистики последовательно возрастает. Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров, обеспечивающих 85% сухопутного транзита между Азией и Европой.
Отдельно были отмечены успехи межпарламентского взаимодействия и гуманитарных обменов. Посол также приветствовал решение государств - членов ЕС предоставить Еврокомиссии мандат на начало переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии, что станет важным шагом для расширения контактов между гражданами Казахстана и стран ЕС.
Дискуссия подтвердила устойчивый интерес европейского экспертного сообщества к Казахстану как стратегическому партнеру ЕС в вопросах устойчивого развития, энергетической безопасности, региональной стабильности и модернизации глобальных цепочек поставок. Мероприятие показало, что Казахстан и Европейский союз демонстрируют зрелое, ориентированное на будущее сотрудничество, основанное на общих целях и взаимном стремлении к укреплению международного порядка.
27.11.2025, 15:00 41451
В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет к России
Российская сторона назвала приоритеты предстоящего председательства
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По решению Совета коллективной безопасности председательство в ОДКБ в 2026 году переходит к Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.
В рамках сессии (сессии СКБ ОДКБ. - Прим. ред.) были объявлены приоритеты предстоящего российского председательства в ОДКБ на 2026 год. Российская сторона выделила такие ключевые направления, как развитие информационно-аналитического направления деятельности организации, усиление противодействия терроризму и иным вызовам и угрозам, укрепление сил коллективной безопасности, а также противодействие незаконному обороту наркотиков, включая проведение антинаркотической операции "Канал", - заявили в пресс-службе.
Также российская сторона предложила девиз предстоящего председательства: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".
Совет коллективной безопасности назначил Таалатбека Масадыкова на должность генерального секретаря ОДКБ на трехлетний срок - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - добавили в организации.
Кроме того, в целях укрепления аналитического потенциала организации Совет коллективной безопасности принял решение о создании в структуре секретариата ОДКБ информационно-аналитического управления.
Новое подразделение призвано осуществлять комплексный мониторинг и прогнозирование ситуации в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
Ранее декларацию Совета коллективной безопасности приняли страны ОДКБ.
27.11.2025, 13:30 44701
Казахстан добился нового дипломатического успеха в МАГАТЭ
Фото: depositphotos
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии было официально объявлено о присоединении Казахстана к Дальневосточной региональной группе МАГАТЭ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Это решение стало важным дипломатическим достижением, обеспечившим восстановление полного и равноправного участия Казахстана во всех процессах управления Агентством. Казахстан стал восьмым государством, вошедшим в региональную группу "Дальний Восток", наряду с Китаем, Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Вьетнамом, Монголией и Камбоджей", - отметили в МИД.
Подчеркивается, что многолетние переговоры по вступлению в группу велись с 2009 года в Астане, Вене, Женеве, Нью-Йорке и в столицах государств - участников региональной группы.
На протяжении многих лет Казахстан оставался в числе 17 государств - членов МАГАТЭ, не входивших ни в одну региональную группу, что существенно ограничивало участие страны в ключевых руководящих структурах", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в МИД, несмотря на примерный послужной список Казахстана в области ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии, страна долгое время сталкивалась с ограничениями в представительстве в руководящих органах МАГАТЭ.
Поэтому включение Казахстана в Дальневосточную региональную группу стало историческим шагом к восстановлению принципа суверенного равенства, полностью соответствующим уставу агентства и резолюции генконференции GC(67)/RES/15 от 29 сентября 2023 года, инициированной Казахстаном. Присоединение к региональной группе открывает Казахстану путь к полноправному и полноценному участию в принятии решений в МАГАТЭ. Это имеет особое значение для развития национальной атомной энергетики и укрепления международного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Казахстан намерен продолжать работу по обеспечению полноценного и равноправного участия всех государств-членов в деятельности МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан включат в Дальневосточную региональную группу МАГАТЭ.
27.11.2025, 12:57 45931
Декларацию Совета коллективной безопасности приняли страны ОДКБ Дополнено
Фото: Акорда
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Декларацию Совета коллективной безопасности и ряд важных документов подписали страны-участницы по итогам заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в расширенном составе, сообщает Акорда.
Принята декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов", - говорится в сообщении.
Также в заседании принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период", - проинформировали в Акорде.
Кроме того, участники саммита поблагодарили Имангали Тасмагамбетова, завершающего свою деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ.
В ходе заседания утверждено решение о назначении генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 27.11.2025, 13.22
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, сообщает БЕЛТА.
По его словам, совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят порядка $1,6 трлн. Растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы. Польша в свою очередь в 2026 году выделит на оборону почти $55 млрд и станет лидером НАТО по этому показателю. Численность ее вооруженных сил уже превысила 200 тыс. человек. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы и страны Балтии.
Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь", - отметили он.
Ранее министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
27.11.2025, 12:02 48411
Глава МИД Казахстана озвучил ряд предложений по дальнейшему развитию ОДКБ
Фото: МИД РК
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба МИД РК.
В мероприятии от казахстанской стороны также приняли участие секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов и министр обороны Даурен Косанов.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсуждены итоги деятельности ОДКБ в текущем году, а также перспективные направления работы Организации в 2026 году.
В рамках заседания Ермек Кошербаев проинформировал коллег о подходах нашей страны к вопросам укрепления сотрудничества в формате ОДКБ, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации", - отметили в министерстве.
Участники совместного заседания согласовали повестку дня и проекты документов сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Участники заседания обсудили актуальные вопросы совместной работы, включая реализацию антинаркотической стратегии, укрепление взаимодействия в сфере военного сотрудничества и развитие аналитического потенциала Организации", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Напомним, сегодня в Бишкеке проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав государств.
На сессии СКБ ОДКБ планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 годы). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства России в Организации в 2026 году.
27.11.2025, 11:30 50546
Началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Бишкеке.
В заседании принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Сначала главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности в узком составе. Далее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ продолжится в расширенном составе.
На сессии СКБ ОДКБ планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 годы). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.
Перед саммитом прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ. По итогам заседания была предложена повестка сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе мероприятия генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проинформировал участников о военно-политической обстановке в зоне ответственности Организации и о деятельности секретариата в межсессионный период.
Участники заседания обсудили актуальные вопросы совместной работы, включая реализацию антинаркотической стратегии, укрепление взаимодействия в сфере военного сотрудничества и развитие аналитического потенциала Организации.
27.11.2025, 10:25 37236
Крупный пожар в Гонконге: президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Фото: Depositphotos
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге", - проинформировали в пресс-службе.
Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, страшный пожар произошел днем 26 ноября в Гонконге, загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Часть людей была заблокирована внутри многоэтажек. По последним данным, 44 человека погибли, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии.
