Вопросы экономики, правового сотрудничества и ИИ обсудили казахстанские дипломаты за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся ряд встреч представителей Казахстана с зарубежными партнерами в Сербии, Венгрии и Гонконге, в ходе которых были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в экономической, правовой, культурной и цифровой сферах.
В рамках развития делового сотрудничества между Казахстаном и Сербией состоялась встреча посла Республики Казахстан в Сербии Мади Атамкулова с исполнительным директором Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED), а также основателем этнокультурной организации Сербии Etno mreža Виолетой Йованович. В ходе встречи стороны обсудили потенциал обмена опытом между Сербией и Казахстаном, развитие культурного сотрудничества и поддержку проектов, способствующих сохранению культурного наследия. Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и рассмотрению форм сотрудничества в рамках будущих совместных инициатив.
В Будапеште состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с генеральным прокурором Венгрии Габором Балинтом Надем. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между органами прокуратуры Казахстана и Венгрии. Отмечено, что в обеих странах особое значение придается вопросам оказания взаимной правовой помощи. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества между посольством и Генеральной прокуратурой Венгрии.
В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний Huazhi Future, ChinoLite и Omis Inc. из Павлодара. Участники встречи подчеркнули значимость инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.
Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун. В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отмечена активизация политических контактов и устойчивая положительная динамика товарооборота, который по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США, при этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели и подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее укрепление казахско-таиландских отношений.
Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе. Руководство KUFPEC выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.