Замглавы МИДа Казахстана обратился к участникам переговоров по сирийскому урегулированию

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов сегодня обратился с приветственным словом к участникам переговоров по сирийскому урегулированию, которые проходят в Астане, передает корреспондент агентства.

Как подчеркнул Камалдинов, переговоры в Астане "дали мощный импульс в решении и урегулировании сирийского кризиса в преддверии Женевского процесса, был создан трехсторонний механизм по прекращению огня".

"Президент Назарбаев признан на международном уровне за его миротворческие инициативы, а также за его вклад в решение конфликтов и сокращение напряжения между странами по всему миру. Казахстан выражает искреннюю надежду на то, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс и будет реализован режим по прекращению огня, что внесет вклад в стабилизацию ситуации в регионе", - подчеркнул замглавы МИДа.

Напомним, что в Астане проходит второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

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