Народный совет Казахстана будет представлять интересы всех граждан страны - Бакыт Нурмуханов

Рассказать друзьям

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки изменений в ключевые разделы Конституции РК проведена серьезная ревизия полномочий и процедур парламента страны. Об этом на заседании комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.





Как отметил Бакыт Нурмуханов, в самостоятельном разделе сосредоточены положения о Народном совете Казахстана, который формируется из числа граждан республики. При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы.





Также были концептуально пересмотрены положения раздела "Президент" в отношении полномочий главы государства при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций.





В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента", - отметил Бакыт Нурмуханов.





По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел "Курултай". В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного парламента и его деятельности при такой системе.





Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов", - сказал зампредседателя Конституционного суда.





Наряду с этим положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции.





Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.





Также будут четко обозначены правовые последствия решений Конституционного суда.





Вместе с тем предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых городов ускоренного развития на отдельных территориях страны. Бакыт Нурмуханов пояснил, что речь идет о деятельности Международного финансового центра "Астана", а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.





При этом спикер подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.





Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.



