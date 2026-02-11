В новой Конституции закрепят запрет на выселение без решения суда

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане - В Астане состоялось очередное заседание конституционной комиссии, где рассмотрен ряд новых дополнений. Одно из них касается усиления гарантий защиты граждан от необоснованного выселения и утраты жилья.





В проекте новой Конституции предложено закрепить все формы собственности. Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, предлагается изложить первый пункт статьи 8 в новой редакции: "В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита".





Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев подчеркнул важность закрепления права на жилье как фундаментального элемента безопасности и жизни человека.





Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в Конституции следующую норму: без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение из него. Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это. Но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность", - сказал Артур Ластаев.





Уполномоченный по правам человека также отметил, что в целом проект новой Конституции формирует более устойчивую и понятную систему гарантий защиты прав и свобод граждан. Он последовательно усиливает правовую определенность, расширяет судебные механизмы защиты и закрепляет человекоцентричный подход как базовый принцип государственного управления.





Проект учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, и ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека. В этом качестве он отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства. С учетом проведенной работы и широты обсуждения представленный проект может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как документ, отражающий интересы граждан и соответствующий их ожиданиям", - сказал Артур Ластаев.





В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева поддержала данную норму, подчеркнув ее важность для защиты интересов детей. По ее словам, в практике нередко встречаются случаи, когда дети в силу различных жизненных обстоятельств, в том числе утраты родителей или кормильца, оказываются под угрозой лишения единственного жилья.





В этой связи мы считаем важным в рамках конституционной реформы закрепить дополнительные гарантии, которые не позволяли бы выселять человека из жилья без учета его жизненных обстоятельств, особенно интересов детей", - сказала Динара Закиева.





Она отметила, отражение в Конституции положения о недопустимости выселения из жилища иначе, как по решению суда, является показателем зрелости социального государства и уважения к человеческому достоинству.





Депутат мажилиса парламента Снежанна Имашева в своем выступлении акцентировала внимание на необходимости четко прописать в проекте новой Конституции Казахстана все переходные положения, чтобы обеспечить непрерывность политического процесса в стране. Прежде всего нужно однозначно определить порядок и сроки вступления новой Конституции в силу.





В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения: с даты официального опубликования результатов республиканского референдума либо с иной конкретно установленной даты. Кроме того, требуется урегулировать вопрос о статусе действующих органов государственной власти на переходный период. Следует определить, до какого момента парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия. В какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Курултай. Полагаю эти вопросы нужно рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, в том числе с учетом необходимости реализации институциональных новелл Конституции", - сказала депутат.





Не менее важно, по ее словам, предусмотреть в переходных положениях механизмы формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, переходных регламентаций требует и порядок назначения должностных лиц ключевых государственных органов.





По словам Снежанны Имашевой, отдельного внимания требует вопрос действия применяемого на сегодня законодательства. В этой связи она отметила, что в проекте новой Конституции нужно прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативные правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее новыми положениями.





Закрепление указанных положений обеспечит правовую определенность, предсказуемость функционирования государственных институтов и четкое понимание пределов полномочий каждого органа в переходный период", - заключила Снежанна Имашева.



