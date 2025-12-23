Казахстан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов провел переговоры с министром экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжирской Народной Демократической Республики Нуреддином Уада, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в сфере цифровизации и экономики знаний, потенциальные проекты между государственными организациями и частными компаниями двух стран.





Ахметов ознакомил алжирского министра с инициативами главы государства по развитию в Казахстане цифровизации и искусственного интеллекта, а также передал собеседнику тексты послания президента народу и его выступления на форуме Digital Bridge 2025.





Уада дал высокую оценку успехам нашей страны в формировании национальной цифровой экосистемы, эффективному использованию суперкомпьютеров и широкому применению искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что политическая поддержка цифрового вектора экономического развития на уровне президента страны является главным фактором успеха.





Алжирский министр выразил заинтересованность в изучении и внедрении опыта Казахстана как основного цифрового хаба на евразийском пространстве по системному строительству этой инновационной отрасли и формированию перспективной инфраструктуры.





В ходе встречи алжирскому министру был передан проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подготовленный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РK.





В целом собеседники наметили план совместных действий, включая обмены визитами экспертных делегаций, для скорейшего достижения конкретных взаимовыгодных результатов в данной сфере.