Казахстан укрепляет диалог с Кувейтом в сфере энергетики

Эль-Кувейт, 18 декабря 2025 года - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом, в ходе которой были обсуждены перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики Республики Казахстан Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.

В ходе переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в расширении двустороннего диалога и проработке новых возможностей взаимодействия, включая обмен опытом и реализацию взаимовыгодных проектов в энергетическом секторе.

Кувейтская нефтяная корпорация является государственной национальной нефтяной компанией Государства Кувейт и одним из ключевых участников мирового энергетического рынка. Корпорация осуществляет деятельность по разведке, добыче, переработке, транспортировке и сбыту углеводородных ресурсов страны. Годовой объем добычи нефти в Кувейте составляет порядка 147 млн тонн, что подчеркивает значимую роль страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности.





