Топ-30 GR-специалистов определены в Казахстане: представлен рейтинг за 2025 год

Профессиональное сообщество GR-Hub по итогам 2025 года определило ведущих специалистов в сфере Government Relations, чья деятельность направлена на выстраивание устойчивого и институционально выверенного взаимодействия между бизнесом, обществом и государством.





Специалисты этой, на первый взгляд, неприметной, но стратегически значимой сферы сконцентрированы на формировании условий для разработки и привлечения передовых технологий, последовательном улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности Казахстана как юрисдикции, привлекательной для иностранного капитала и высококвалифицированных кадров.





Ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития на фоне усиления интеграционных процессов и расширения инвестиционно-торгового взаимодействия в Центральной Азии.









В GR-рейтинг 2025 года вошли (в алфавитном порядке):





Абишев Улан, Шинный завод в г. Сарань.

Адилов Руслан, Проектный офис развития курорта Бурабай.

Арыспаев Еркiн, Bereke Bank.

Асель Ибраева, Шелл Казахстан.

Ахметова Акерке, NCOC N.V.

Аширбекова Гаухар, АССА.

Даугалиева Вероника, Саморегулируемая организация общественного питания Республики Казахстан.

Даутбек Мади, Aretera Public Affairs.

Дюсенбинов Арман, Синтегра.

Еламанов Кайрат, Союз промышленных инвесторов Казахстана.

Жанар Бекбасова, Turan Business Development.

Жантасов Темирлан, Евразийский центр поддержки предпринимателей.

Жукебаев Алмат, CASATO.

Жуманбаева Айнур, Kazak Protein.

Исабекова Динара, Air Liquide в Казахстане.

Искаков Азиз, Aretera Public Affairs.

Исмаилов Ербол, Qarmet.

Кадырханова Гаухар, Посольство Канады в Центральной Азии.

Каюпова Айгерим, AIFC.

Кенжетаев Нурлан, Центр развития цифровой экономики.

Мукатов Меирбек, Yandex Qazaqstan.

Мункебаев Даукен, Костанайские минералы.

Садвакасова Индира, Carlsberg Kazakhstan.

Сараева Рамия, Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков.

Сулейменова Жанел, AmCham Kazakhstan.

Сундетов Азамат, Primus Capital.

Тансыкбаева Малика, GR консультант.

Тлеуп Дана, Freedom Telecom.

Утеуова Аяжан, Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства.

Чуватаева Махаббат, Казахстанская ассоциация строительной отрасли.





Рейтинг представляет собой независимую инициативу профессионального сообщества GR-Hub, созданного в 2019 году, и сформирован на основе экспертного рассмотрения заявок, поданных представителями отрасли. В него вошли как инхаус-специалисты отраслевых компаний, так и представители консалтинга и деловых ассоциаций.





Каждая заявка была оформлена в виде практического кейса, отражающего опыт конкретного эксперта в развитии проектов в Казахстане, урегулировании кризисных ситуаций для бизнеса, а также его вклад в общественно-экономическое развитие страны.