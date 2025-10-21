20.10.2025, 09:20 10581
Применение силы полицией к воспитанникам детдома в Баганашыле: результаты расследования до сих пор неизвестны Эксклюзив КТ
Фото: фото очевидцев
Прошло более двух месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны, передает корреспондент агентства.
Шокирующий инцидент произошел еще летом. Тогда общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Однако результаты расследования до сих пор не были озвучены.
Накануне произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. На прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. ред.). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш также прокомментировал грубое обращение полицейского с 77-летней женщиной при выселении.
Само по себе выселение - это акт принудительного исполнения решения суда, который выполняют судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", Гражданским процессуальным кодексом РК в части исполнения решений суда", - заявил специалист.
Он подчеркнул, что органы внутренних дел обязаны оказывать содействие судебному исполнителю при исполнении исполнительных документов, если исполнение связано с возможным сопротивлением должника, угрозой насилия или нарушением общественного порядка.
Соответственно, полиция не является стороной исполнительного производства и не осуществляет выселение самостоятельно, а привлекается только по официальному запросу судебного исполнителя: для обеспечения общественного порядка, предотвращения сопротивления должников, защиты судебного исполнителя от угрозы насилия", - пояснил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
При этом, отметил он, в силу пункта 2 статьи 60 Закона РК "О правоохранительной службе" запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.
С точки зрения принципов права, деятельность полиции должна строиться на принципах законности, гуманизма и соразмерности. Эти принципы закреплены не только в нашем национальном законодательстве, но и в международных нормах, ратифицированных Республикой Казахстан - в частности, в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. В статье 3 данного Кодекса прямо регламентировано, что: "Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей", - заявил Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил эксперт, гуманизм, уважение к человеческому достоинству и соблюдение принципа соразмерности должны оставаться ключевыми ориентирами в деятельности всех правоохранительных органов, особенно при взаимодействии с социально уязвимыми группами населения - пожилыми людьми, инвалидами и несовершеннолетними.
Любое применение физической силы должно быть исключительно вынужденным и минимально необходимым для достижения законной цели", - считает он.
17.10.2025, 14:42 39061
Тысячи британцев подали в суд на компанию J&J из-за предполагаемой связи присыпки с раком
Фото: depositphotos.com
Тысячи британцев подают в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson, утверждая, что она сознательно продавала в Великобритании детскую присыпку, содержащую загрязненный асбестом тальк, пишет theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в высоком суде Лондона.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности, согласно судебным документам, поданным в четверг KP Law. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Юристы утверждают, что J&J десятилетиями "скрывала" риск от общественности. Позже компания заменила тальк кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу детской присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.
J&J отрицает эти обвинения. Представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Тальк - это природный минерал, который добывается из-под земли.
Майкл Роулинсон, представитель группы лиц, подавших иск, заявил в судебных документах, что "в мире существует очень мало коммерческих месторождений талька, которые не содержат асбеста, если таковые вообще имеются, и что все шахты, поставлявшие ответчикам тальк, содержали асбест".
По его словам, отчеты с таких шахт, а также собственные исследования группы и научная литература могли бы сообщить J&J о загрязнении асбестом.
Несмотря на это, компания "скрыла информацию, которая могла бы указывать на то, что детская присыпка была загрязнена асбестом", добавил Роулинсон.
Он сказал, что J&J "лоббировала регулирующие органы", чтобы обеспечить дальнейшую продажу своего продукта, и спонсировала исследования в попытке "преуменьшить опасность" для здоровья человека. Таким образом, J&J "действовала недобросовестно, чтобы защитить репутацию и потенциал детской присыпки для получения прибыли, а также репутацию, связанную с их именем", - заявил Роулинсон.
Мезотелиома, форма рака, которая, по данным Национальной службы здравоохранения, почти всегда вызывается воздействием асбеста, обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические минеральные волокна.
Он пояснил, что способ применения детской присыпки - выдавливание или встряхивание бутылочки - означает, что облака порошка висят в воздухе "в течение очень долгого времени после использования" и вдыхаются человеком, который его использует.
Джанет Фушилло которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.
Я посыпала тальком себя и всех четверых своих детей … То, что я использовала тальк на своих детях, вызывает у меня большое беспокойство и гнев", - отметила женщина.
Патриция Энджелл рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. Она описала его как "идеально подтянутого, здорового мужчину", который работал электриком и знал об асбесте.
Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J … В отчете о вскрытии Эдварда упоминался тальк, а также штаммы асбеста, обнаруженные в загрязненном тальке", - сообщила Патриция Энджелл.
Она сказала, что у ее мужа "отняли" 19 лет жизни, а у ее детей отняли отца.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
14.10.2025, 17:19 53706
ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
Фото: ЕАБР
Центральная Азия доказала, что отсутствие выхода к морю не приговор: регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов, сообщает эксперты Евразийского банка развития.
Они подсчитали, что объемы транзитных перевозок грузов через регион выросли на 70% за 2020-2024 гг., что является устойчивой тенденцией, а не разовым всплеском.
При этом они уточнили, что 80% транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан. По железным дорогам перевозится около 60% от всего объема транзитных грузов. Более 70% всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы - с другой.
Аналитики подчеркнули, что развитие Евразийского транспортного каркаса является главным драйвером роста транзитных перевозок и формирования транспортного перекрестка Евразии. По данным Обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше $52 млрд долл.
За последние 5 лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70% выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 млрд до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север - Юг. Это касается не только МТК "Север - Юг", но и Трансафганского коридора, открывающих новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией", - прокомментировал заместитель председателя правления - главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Рост транзита напрямую зависит также от мягкой инфраструктуры. Упрощение процедур пересечения границ в Центральной Азии ускоряет транзитные грузопотоки, а координация тарифной политики позволяет уменьшить стоимость контейнерных перевозок.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
06.10.2025, 15:43 96441
Возобновляемая энергетика: специалисты проанализировали эффективные модели финансирования
Фото: pixabay.com
Академия Евразийского банка развития провела специализированный семинар "Развитие возобновляемой энергетики в странах Центральной Азии" с целью выработки скоординированных решений для успешного энергоперехода и сбалансированного развития энергосистемы, сообщает пресс-служба банка.
Семинар прошел с 1 по 3 октября 2025 года и собрал более 40 участников из шести стран. Отличительной особенностью мероприятия стал межсекторный формат - на одной площадке собрались специалисты, ответственные за энергетическую политику, бюджетное планирование и привлечение инвестиций, что обеспечило комплексный подход к обсуждению задач устойчивого энергетического развития", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание было уделено обмену практическими знаниями и региональному сотрудничеству по следующим критически важным направлениям для развития рынка ВИЭ в Центральной Азии:
- финансовые механизмы и ценообразование: участники подробно проанализировали эффективные модели финансирования ВИЭ - от системы аукционов в Казахстане до инструментов государственно-частного партнерства, применяемых в Узбекистане;
- локализация производства оборудования: подчеркнута важность создания региональных цепочек добавленной стоимости для снижения капитальных затрат и стимулирования промышленного роста;
- управление спросом: участники обсудили рыночные подходы к формированию новой культуры потребления электроэнергии.
Минимизация рисков: ЕАБР представил комплекс доступных инструментов финансирования проектов в сфере ВИЭ, включая проектное финансирование, инвестиционное кредитование, гарантии и аккредитивы и другие формы поддержки.
Центральная Азия обладает колоссальным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики. Лучше всего этот потенциал будет реализован при скоординированных усилиях стран региона. Кроме того, необходим сбалансированный подход к развитию энергосистем, где разные виды энергии работают на устойчивость энергобаланса. Данный семинар показал, что странами накоплен большой опыт. Регуляторы готовы к обмену опытом и удачными практиками. Нужно больше общаться! А ЕАБР будет это поддерживать", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Также в рамках отдельной сессии руководители банка и бизнес-партнеры ЕАБР представили совместно реализуемые проекты в сфере ВИЭ - СЭС "Бишкек Солар", ГЭС "Куланак" и ВЭС в Карагандинской области - которые демонстрируют подход банка к развитию энергетического сектора региона.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Академия ЕАБР - образовательная инициатива Банка, нацеленная на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР и бизнес-партнеров банка по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям.
01.10.2025, 09:02 155101
Что ждет казахстанцев в октябре
Что ожидает казахстанцев в октябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики
В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.
Всего в октябре при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Кроме того, в октябре отмечают ряд профессиональных праздников:
В Алматы и области подорожает электроэнергия
С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:
- бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.
При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:
- тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.
Налог на имущество
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.
Сообщается, что уплатить налог можно:
- через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
- на портале eGov.kz;
- через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.
Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям.
В 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
- герои Советского Союза;
- герои социалистического труда;
- люди, которые удостоены государственных званий и наград;
- ветераны ВОВ.
Кроме того, от платежей также освобождаются:
- дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;
- один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
- многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".
Завершение I четверти в школах
Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно).
Выборы акима Семея
12 октября жители Семея выберут нового акима.
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
Начинается прием заявок от фермеров на получение льготных кредитов
АО "Аграрная кредитная корпорация" начинает прием заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Сбор за продажу и переоформление железнодорожных билетов установил Минтранс
Установлены следующие ставки сборов:
- за продажу билетов - 0,06 МРП (236 тенге);
- за переоформление билетов - 0,2 МРП (786 тенге);
- за резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге) для перевозки организованных групп пассажиров и 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей;
При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.
- за возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки - 0,1 МРП (393 тенге);
- за восстановление поврежденных и утерянных билетов - 0,2 МРП (786 тенге).
Приказ вступит в силу с 6 октября 2025 года.
Использование интернета в общественных местах
Для того чтобы подключиться к интернету в пункте общественного доступа, пользователь авторизуется путем ввода телефона в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль. Либо пользователю необходимо авторизоваться на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Оператор связи подключает пользователя к Сети одним из следующих способов:
- после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";
- после авторизации пользователя на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Правила вступят в силу уже 4 октября.
Озвучат итоги конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане
25 сентября было объявлено о старте конкурса, с 25 сентября по 10 октября проходит сбор предложений через приложение eGov Mobile. С 11 по 24 октября проведут анализ поступивших предложений и до конца октября определят лучшее наименование АЭС.
В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт
С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт. В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду № 85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии
1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии. Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025, сообщает пресс-служба Акорды.
Погода в октябре
Прохладная погода, установившаяся в конце сентября, сохранится и в начале октября. На большей территории Казахстана температурный фон в ночные часы составит 1-6 мороза, днем 2-9 тепла, сообщает Казгидромет.
Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:
- на западе страны ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;
- на севере и востоке страны ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;
- в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С;
- на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.
В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.
Во второй декаде на большей территории страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.
В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6°С, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до -7-12°С, днем до 0,+8°С. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от -1-6°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +13+20°С.
Октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует теплыми днями в середине первой и второй декад, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы. В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели", - проинформировали в Казгидромете.
17.09.2025, 14:06 233131
Совокупный ВВП стран - участниц ЕАБР увеличился на 2,1%
Фото: Depositphotos
Аналитики Евразийского банка развития отмечают разную динамику темпов роста экономик стран-участниц. Высокие темпы роста сохраняют страны Центральной Азии и Армения, при некотором замедлении динамики в России и Беларуси. В совокупности ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 2,1% г/г по итогам января-июля 2025 г. после 4,5% в 2024 году. Рост формировался преимущественно за счет внутренних источников", - говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР по семи странам - участницам банка.
По данным аналитиков, темпы роста ВВП Казахстана ускорились до 6,3% за январь-июль 2025 года после 5,8% в первом квартале 2025 года. Рост инвестиций составил 16,1%. Государственные меры, направленные на увеличение капиталовложений и повышение экономической активности, обеспечивают рост производства в большинстве секторов.
Экономическая активность в Армении увеличилась на 7,0% в январе-июле 2025 года. Динамичный, около 20%, рост в строительстве, финансовых и информационных услугах стал важнейшим драйвером роста. Наращивание инвестиций более чем на 25% также способствовало сильной экономической динамике.
Экономика Беларуси замедлилась до 1,3% в январе-июле 2025 года после 3,1% в первом квартале. Сокращение внешнего спроса привело к снижению выпуска в ряде отраслей. При этом высокая инвестиционная и потребительская активность поддерживают рост экономики: вложения в основной капитал повысились на 13,6%.
Экономика Кыргызской Республики вышла на двузначные темпы роста, прибавив 11,5% в январе-июле 2025 года. Инвестиции, ставшие драйвером роста экономики, выросли более чем на 30%. Инвестиционная активность придала импульс росту промышленности, транспорта и строительства.
В России темпы роста экономики замедляются после повышенных уровней 2023-2024 годов на фоне охлаждения внутреннего спроса и длительного периода высоких процентных ставок. ВВП увеличился на 1,1% за январь-июль 2025 года после 1,4% в первом квартале.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста: краткосрочный экономический индикатор указывает на расширение экономики на 8,1% за первое полугодие 2025 года на фоне рекордных с 2000 года темпов роста промышленности и сильного инвестиционного спроса. Инвестиции выросли на 21,7% по итогам января-июля 2025 года.
ВВП Узбекистана увеличился на 7,2% за первое полугодие 2025 года на фоне динамичного роста во всех ключевых отраслях - благодаря сильной динамике потребления и экспорта.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд доллров США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.09.2025, 11:30 271501
Мошеннические схемы и нецелевое использование ЕПВ: в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 30 сентября 2025 года на портале "Открытые НПА".
Проект приказа предусматривает исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений", - говорится в документе.
Как рассказали в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ), ранее были обнародованы многочисленные факты нецелевого использования средств ЕПВ и фальсификации документов при оформлении заявок на лечение зубов.
Тогда Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение для того, чтобы усилить контроль за использованием пенсионных излишков. Они вступили в силу с 27 апреля 2025 года. С того момента "Отбасы банк" анализировал ситуацию по использованию пенсионных денег на лечение зубов и пришел к выводу, что изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение не повлияли на пресечение схемы по нецелевому использованию ЕПВ, а лишь сказались на сроках рассмотрения и экспертизе документов банком", - отметили в банке.
В итоге правительство приняло решение с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
За это время совместно с заинтересованными ведомствами будет выработан действенный механизм по предотвращению мошеннических действий при использовании пенсионных денег на лечение зубов.
В банке рассказали, что в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакции на сумму 757 млрд тенге только по цели "Стоматологические услуги". Анализ показал, что 222,61 млрд тенге были направлены в топ-20 стоматологических клиник. Половина из этих клиник находится в Атырау, остальные в Алматы и Астане.
Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 млрд тенге.
Один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма изъятий у него составила 32,6 млн тенге. Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов. Другой клиент на лечение зубов потратил 24,7 млн тенге. Эта сумма была единоразово переведена в одну из стоматологических клиник. Известен случай, когда клиент 27 раз подавал заявку для использования излишков на лечение зубов. Общая сумма перевода составила 13,1 млн тенге", - привели примеры в банке.
При этом часто при предоставлении клиентами банка подтверждающих документов, наблюдались явные фальсификации, подтверждающие нецелевое использование средств. В их числе:
- подделка договоров со стоматологическими клиниками на оказание услуг (подделка подписи, печати, персональных данных клиента и т.д). Например, в плане лечения разных получателей ЕПВ прилагались одинаковые 3D снимки от одной и той же стоматологической клиники;
- направление в банк нескольких заявок с приложением одной справки ЗВК и разных договоров, подписанных с одной стоматологической клиникой, при этом все заявки, проводимые клиентом, направлялись в рамках первого этапа;
- подделки заключений врачебных комиссий (далее - ЗВК). В ходе служебных расследований были выявлены факты фальсификации документов, в т.ч., выдача ЗВК не по месту прикрепления, а также поддельные подписи врачей. Чтобы проверить законность выдачи ЗВК, сотрудникам банко приходилось выезжать в медицинские учреждения;
- отсутствие регистрации стоматологических клиник в качестве юридических лиц (ТОО/ИП);
- перевод средств ЕПВ в пользу стоматологических клиник, лицензии которых отсутствуют на сайте elicense.kz (предоставленные бумажные версии лицензий вызывают сомнения в их подлинности).
По результатам служебного расследования некоторые стоматологические клиники, с которыми заключали договоры, не были бенефициарами и никогда ранее не оказывали медицинские услуги.
Все эти выявленные факты дискредитируют государственную программу по оказанию социальной поддержки населению и свидетельствуют о том, что в Казахстане налажен масштабный бизнес по нецелевому использованию средств ЕПВ. Имеющиеся материалы дел с подозрительными схемами банк передал в правоохранительные органы для дальнейшей работы. Известно, что Агентство по финансовому мониторингу начало проверку ряда стоматологических клиник, действия которых вызывают сомнения в целевом использовании пенсионных излишков", - подчеркнули в банке.
10.09.2025, 14:15 252211
Доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5% - исследование
Казахстанская жилищная компания подвела итоги ежегодного исследования доли теневого рынка долевого жилищного строительства в Казахстане. Анализ охватил 19 крупных городов страны и 606 строящихся объектов, включая объекты малоэтажного строительства (до 3 этажей включительно).
Как рассказали в КЖК, исследование проводилось на основе рекламных объявлений о продаже застройщиками строящегося жилья на популярных информационных ресурсах страны и данных с единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве "Казреестр".
По состоянию на август 2025 года доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5% - из 606 строящихся объектов, только 227 (или 37,5%) имели соответствующее разрешение акимата или гарантию КЖК на привлечение средств дольщиков, заявили исследователи.
Если сравнивать с результатами аналогичного исследования 2024 года, где данный показатель составил 69,6%, то в 2025 году наблюдается снижение доли теневого рынка на 7,1 процентных пунктов:
• количество легальных объектов увеличилось на 15,8% (227 в 2025 году против 196 в 2024 году);
• количество "серых" объектов уменьшилось на 15,4% (379 в 2025 году против 448 в 2024 году);
• общее количество рекламируемых строящихся объектов уменьшилось на 5,9% (606 в 2025 году против 644 в 2024 году).
Отмечается, что наибольшая доля теневого рынка с показателем 100% зафиксирована в Актау, Кокшетау, Конаеве, Петропавловске, Таразе, Семее, Туркестане, Уральске, Павлодаре, Кызылорде и селе Бесагаш. В данных регионах ни один рекламируемый строящийся жилищный комплекс не имел разрешение акимата на привлечение средств дольщиков или гарантию КЖК.
Наименьшие показатели отмечены в Шымкенте (36,9%), Атырау (45,5%) и Астане (50,2%).
Результаты анализа показывают, что, несмотря на положительную динамику, в Казахстане сохраняется высокая доля теневого рынка долевого жилищного строительства. Принимаемые меры по усилению контроля за данным рынком, такие как запрет на рекламу строящегося объекта без разрешения акимата или гарантии КЖК на привлечение средств дольщиков, внедрение безналичной формы оплаты при приобретении строящегося жилья, увеличение штрафов за нарушение законодательства, послужат необходимым стимулом для "осветления" рынка долевого строительства" - отметил председатель правления КЖК Алтай Куздибаев.
19.08.2025, 13:35 297306
Сколько стоит подготовить ребенка к первому сентября?
Фото: Depositphotos
Согласно информации Бюро национальной статистики, в июне и июле 2025 года цены на детскую одежду выросли на 9,8% в сравнении с началом лета 2024-го. Стоимость обуви для школьников увеличилась заметнее: на 13,5%-13,6%. Впрочем, удорожание этих товаров наблюдалось последние 12 месяцев. Что касается цен на канцелярские товары, они выросли ненамного: всего на 2,9%, отмечает finprom.kz.
По данным аналитиков, общая сумма затрат на необходимые школьные товары для девочек в крупных офлайн-магазинах составила 112 тысяч тенге. Онлайн-шопинг по крупным маркетплейсам оказался более дорогостоящим: корзина, состоящая из тех же товаров, обошлась в 122,6 тысячи тенге.
Самыми заметными статьями расходов стали предметы одежды - блузки, сарафан, брюки, спортивный костюм. Весомую долю в общем "школьно-семейном" бюджете заняла также покупка школьного рюкзака с ортопедической спинкой. При анализе цифр мы брали в расчет товары проверенных временем брендов среднего ценового сегмента. Однако при желании на маркетплейсах можно выбрать и более дорогие ранцы - с аналогичными характеристиками и возможностью нанесения любого изображения. Верхний предел цен на рюкзак - 1,5 млн тенге", - заявили аналитики.
При этом, чтобы одеть мальчика и купить ему все необходимое для учебы, потребуется чуть больше денег, чем для девочки.
В частности, в сетевом магазине можно купить все по списку за 119,7 тысячи тенге, на маркетплейсах - за 143,2 тысячи тенге.
Ощутимая разница связана с необходимостью покупки пиджака, который стоит от 18 до 23 тысяч тенге. Однако далеко не в каждой школе наличие пиджака для мальчика является обязательным при формировании дресс-кода, во многих учебных заведениях достаточно жилета. Таким образом, общая сумма затрат на подготовку к школе колеблется от 112 тысяч до 143 тысяч тенге. Это не предел. К получившейся сумме можно добавить 5 тысяч тенге на букет учителю к 1 сентября и неопределенную сумму в качестве взноса в фонд класса, которые, как правило, собирает родительский комитет", - сообщили они.
Как отметили аналитики, в отличие от ситуации прошлого лета, в середине августа текущего года стоимость большинства товаров на крупных маркетплейсах была ощутимо выше, чем в сетевых магазинах. При этом такая тенденция наблюдается на фоне роста доли электронной коммерции во внутренней торговле Казахстана: по итогам прошлого года удельный вес электронной торговли товарами и услугами превысил 14%.
Казахстанцы действительно стали чаще заказывать товары на маркетплейсах и тратить на это больше денег. К примеру, продажи детских товаров через электронные площадки в прошлом году составили 79,4 млрд тенге - на 34,7% больше, чем в 2023-м. Объем продаж одежды, обуви и спортивных товаров для всех возрастных категорий достиг 277,4 млрд тенге, увеличившись сразу в 4 раза. Продажи канцелярских товаров выросли вдвое", - говорится в сообщении.
По информации аналитиков, основные школьные товары производятся за пределами Казахстана.
Доля отечественных производителей легкой промышленность на внутреннем рынке в январе-мае текущего года составила всего 6,2%. Основные потребности казахстанцев в одежде и обуви, в том числе детской, закрывают заграничные поставщики. РК импортирует такие товары более чем из 30 стран, однако в основном внутренний рынок поделен между тремя странами - Китаем, Россией и Турцией. Судя по данным таможенной статистики, которую публикует БНС, по многим товарным позициям легкой промышленности лидером импорта для Казахстана является Китай. При этом в сравнении с показателями прошлого года Поднебесная наращивает свое влияние на казахстанский рынок, в том числе через российские маркетплейсы, реализующие и товары из Китая", - сообщили они.
В частности, в категории трикотажных костюмов, комплектов для мужчин и мальчиков доля поставок КНР составляет 39%, для женщин и девочек - 39,3%. Канцелярские товары в РК также по большей части импортируются из Китая, его доля в этой категории достигает 59,2%. А вот поставки тетрадей в основном производятся из России: 39,2%.
