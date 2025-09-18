Совокупный ВВП стран - участниц ЕАБР увеличился на 2,1%

Темпы роста ВВП Казахстана ускорились до 6,3% за январь-июль 2025 года

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Аналитики Евразийского банка развития отмечают разную динамику темпов роста экономик стран-участниц. Высокие темпы роста сохраняют страны Центральной Азии и Армения, при некотором замедлении динамики в России и Беларуси. В совокупности ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 2,1% г/г по итогам января-июля 2025 г. после 4,5% в 2024 году. Рост формировался преимущественно за счет внутренних источников", - говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР по семи странам - участницам банка.





По данным аналитиков, темпы роста ВВП Казахстана ускорились до 6,3% за январь-июль 2025 года после 5,8% в первом квартале 2025 года. Рост инвестиций составил 16,1%. Государственные меры, направленные на увеличение капиталовложений и повышение экономической активности, обеспечивают рост производства в большинстве секторов.





Экономическая активность в Армении увеличилась на 7,0% в январе-июле 2025 года. Динамичный, около 20%, рост в строительстве, финансовых и информационных услугах стал важнейшим драйвером роста. Наращивание инвестиций более чем на 25% также способствовало сильной экономической динамике.





Экономика Беларуси замедлилась до 1,3% в январе-июле 2025 года после 3,1% в первом квартале. Сокращение внешнего спроса привело к снижению выпуска в ряде отраслей. При этом высокая инвестиционная и потребительская активность поддерживают рост экономики: вложения в основной капитал повысились на 13,6%.





Экономика Кыргызской Республики вышла на двузначные темпы роста, прибавив 11,5% в январе-июле 2025 года. Инвестиции, ставшие драйвером роста экономики, выросли более чем на 30%. Инвестиционная активность придала импульс росту промышленности, транспорта и строительства.





В России темпы роста экономики замедляются после повышенных уровней 2023-2024 годов на фоне охлаждения внутреннего спроса и длительного периода высоких процентных ставок. ВВП увеличился на 1,1% за январь-июль 2025 года после 1,4% в первом квартале.





Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста: краткосрочный экономический индикатор указывает на расширение экономики на 8,1% за первое полугодие 2025 года на фоне рекордных с 2000 года темпов роста промышленности и сильного инвестиционного спроса. Инвестиции выросли на 21,7% по итогам января-июля 2025 года.





ВВП Узбекистана увеличился на 7,2% за первое полугодие 2025 года на фоне динамичного роста во всех ключевых отраслях - благодаря сильной динамике потребления и экспорта.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд доллров США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".