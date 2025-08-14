Выручка Freedom Holding Corp. в I квартале 2026 фискального года превысила полмиллиарда долларов

Рассказать друзьям

Что ожидает казахстанцев в июне 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Отдых





В июне казахстанцев ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Курбан айта.





Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).





Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).





Всего в июне ожидается 10 выходных и 20 рабочих дней.





В Казахстане с июня заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками





Идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов.





По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.





Закончится верификация ввезенных смартфонов





В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года.





Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.





Для импортеров телефонов срок завершился 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.





Смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.





Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.





В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование





С 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе, уточнили в Минкультуры.





Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.





Механизм единого ваучера предусматривает два формата:





целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;

универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.





В соответствии с новыми правилами от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.





Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).





В Казахстане с июня вводятся летние ограничения на движение грузового транспорта





В летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения вводятся с 1 июня. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха, сообщаетнациональная компания "ҚазАвтоЖол".





Сроки действия ограничений:





с 1 июня по 31 августа - в южных и западных регионах страны;





с 1 июня по 15 августа - в северных и восточных регионах.





Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25 °С в дневное время.





Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00:





- Алматинская область;





- Атырауская область;





- Жамбылская область;





- область Жетысу;





- область Улытау;





- Карагандинская область;





- Кызылординская область;





- Туркестанская область;





- Мангистауская область.





Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00:





- область Абай;





- Акмолинская область;





- Актюбинская область;





- Восточно-Казахстанская область;





- Западно-Казахстанская область;





- Карагандинская область;





- Костанайская область;





- Павлодарская область;





- Северо-Казахстанская область.





Причина ограничений - защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - уточнили в нацкомпании.





Дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане





АО "Пассажирские перевозки" запускает 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, сообщили в пресс-службе компании.





В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.





С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:





поезд № 253/254 Астана - Достык (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;

поезд № 207/208 Алматы - Жаланашколь (Тальго) будет курсировать по датам;

поезд № 211/212 Алматы - Достык (Тальго) будет курсировать через день;

поезд № 221/222 Алматы - Достык будет курсировать 3 раза в неделю;

поезд № 457/458 Семей - Достык будет курсировать через день;

поезд № 459/460 Оскемен - Достык будет курсировать через день;

прицепные вагоны Алматы - Достык будут курсировать через день;

прицепные вагоны Кызылорда - Достык будут курсировать через день;

прицепные вагоны Павлодар - Достык будут курсировать через день;

поезд № 201/202 Астана - Алматы будет курсировать ежедневно;

поезд № 203/204 Астана - Шымкент будет курсировать ежедневно.





Данное решение позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.





Новый Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года









Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач - формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.





ПНХЗ остановят с 18 июня в связи с планово-предупредительными работами





Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.





В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение





Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "Энергосбыт" уведомляет о предоставлении на согласование проекта предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 июня 2025 года.





В компании назвали ряд причин, приведших к необходимости пересмотра тарифов:





с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ и ВИЭ";





с 1 апреля 2025 года тариф на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО "Алатау Жарық Компаниясы", а также тарифы АО "КEGOC" на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии;





подача 14 апреля 2025 года АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год.





Как сообщается в проекте, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без НДС. Для потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 38,66 тенге за кВт-ч, для юрлиц, финансируемых из госбюджета, - 111,72 тенге за кВт-ч.





Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств





В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.





Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.





Минобороны проведет учения в ряде регионов страны





Со 2 по 5 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по боковой боевой поддержке воинских частей и соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.





В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъемы по тревоге, выдвижение колонн военной техники из точки постоянной дислокации в зонах учений, на полигонах и в медицинских центрах", - говорится в сообщении.





В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся исключительно в научных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой техники, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.





Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности. Призываем граждан к сохранению спокойствия, с пониманием относиться к проведению мероприятий и возражать против распространения непроверенной информации", - добавили в Минобороны.





Новые авиарейсы





С 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi. Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).





С 1 июня авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут Шымкент - Семей - Шымкент. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. С этой же даты авиакомпания SCAT начнет выполнять рейсы Алматы - Урджар - Алматы, а также Астана - Урджар - Астана с частотой 6 раз в неделю каждый.





Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить новые международные авиамаршруты:





с 1 июня Алматы - Франкфурт (Германия), 3 рейса;





с 4 июня Алматы - Дананг (Вьетнам), 2 рейса.





Авиакомпания Fly Arystan с 4 июня: Караганда - Стамбул (Турция), 2 рейса.





В июне также возобновляется авиарейс Алматы - Маскат. Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.





С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец - 20 тыс. тенге.





Министерство транспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами





Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.





Погода в июне





Согласно консультативному прогнозу Казгидромета, погода в июне ожидается разнообразной. Летние особенности атмосферной циркуляция будут способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром. В отдельные дни ожидаются пыльные бури.





В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары, как например в первой декаде на западе республике ожидается понижение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +7+12°С, днем от +27+32°С до +20+25°С, в Атырауской и Мангистауской и Актюбинской и Костанайской областях и в области Улытау - ночью от +18+28°С до +12+23°С, днем от +30+38°С до +20+30°С, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25+32°С.





Жителей северных и центральных регионов спад жары ожидает уже к середине первой декады температура будет колебаться в ночные часы от +10+15°С, на крайнем севере 7°С до +15+20°С, днем от +25+30°С до +18+25°С.





На востоке республики большую часть декады температурный фон ожидается ночью в пределах +10+15°С, на юге до +20°С, днем +22+30°С, на юге жарче - до +35°С, в конце первой декады - в начале второй декады июня станет более прохладно.





На юге и в Жамбылской области ожидается жаркий период даже в ночные часы, показатели термометров достигнут отметки +20+28°С, днем до +35+43°С, однако уже к концу первой декады ожидается небольшое понижение температуры воздуха, днем до +28+33°С.





На юго-востоке республики в Алматинской области и в области Жетісу прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +10+15°С до +15+20°С, днем от +20+25°С до +30+35°С, в горных районах ночью от +2+7°С до +7+12°С, днем от +10+15°С до +20+25°С, во второй половине декады ожидается днем +25+30°С.





Во второй и третьей декадах июня на западе, юге, юго-востоке страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+40°С, на крайнем юго-западе, юге до +43°С, в более прохладные дни понижаться до +22+27°С.





В северной половине страны, в центре и на востоке ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +2+10°С, днем от +25+38°С до +15+27°С.