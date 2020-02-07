Экипаж "Союз МС-13" благополучно вернулся с МКС на Землю

Караганда. 6 февраля. Kazakhstan Today - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13", отстыковавшийся сегодня в 08.50 мск от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулся на Землю, передает Kazakhstan Today.

Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие космонавта Александра Скворцова и астронавтов Луки Пармитано, Кристины Кук хорошее, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

По информации ведомства, продолжительность пребывания в космическом полёте Александра Скворцова и Луки Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кристины Кук - 328 дней 14 часов (астронавт NASA отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля "Союз МС-12"). В ближайшие часы планируется доставить членов международного экипажа в места постоянной дислокации для проведения постполетной реабилитации.

Отмечается, что пилотируемый корабль "Союз МС-13" находился в составе Международной космической станции с 21 июля 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и другие).

В период полета космонавт Роскосмоса Александр Скворцов вместе с Алексеем Овчининым выполнили работы с антропоморфным роботом Skybot F-850, причалившим 27 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14". Для этого Александр Александрович, используя систему ручного управления, осуществил перестыковку своего корабля со служебного модуля "Звезда" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС", - пояснили в пресс-службе.

Также экипаж в ходе полёта выполнил работу с несколькими российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживал бортовые системы станции, проводил бортовые фото-, видеосъёмки.

На МКС до прибытия пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции - космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

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