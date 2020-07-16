Глава Минюста прокомментировал информацию об утечке персональных данных казахстанцев

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Министр юстиции Марат Бекетаев ответил на заявление Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) по поводу утечки персональных и медицинских данных граждан, передает Kazakhstan Today.

Ранее ЦАРКА сделал заявление о том, что скопившиеся с начала 2020 года более 24 тысяч аудиозаписей, телефонных разговоров, персональных и медицинских данных из интегрированной Государственной базы данных физлиц оказались доступны в Интернете.

Министр юстиции Марат Бекетаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал, что после того, как эта информация была опубликована в СМИ Минюст сразу же проверил свои базы данных.

Что касается базы данных физических лиц, никаких инцидентов по этой базе данных не происходило, никаких утечек не произошло. Система "11430.kz" не интегрирована с государственной базой данных физлиц, и рассуждения о том, что произошла утечка из базы данных физлиц не имеют никаких оснований. Только сам факт демонстрирует, что если между ними нет интеграции, то и утечки быть не могло", - сказал министр.

Он также рассказал о мероприятиях, которые проводятся министерством по защите баз данных.

Это система, которая находится на серверном центре государственных органов и подключена к оперативному центру информационной безопасности. Оперативный центр обеспечивает круглосуточный мониторинг информационных систем и взаимодействие с национальным координационным центром информационной безопасности. Это обеспечивает им должную защиту", - заверил Марат Бекетаев.

Также в ходе брифинга министр рассказал , за что могут наказать в период карантина.

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