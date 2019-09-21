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Безграничные возможности с LG Electronics

20.09.2019, 10:47 6184
Безграничные возможности с LG Electronics
Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - Футуристические идеи возможны с "умным" домом от LG SmartThinQ, передает Kazakhstan Today.

Главный тренд бытовой техники LG Electronics (LG) в 2019 году - искусственный интеллект (AI). Умные технологии давно стали важной частью современной реальности. Уже сегодня разрабатываются уникальная бытовая техника и многофункциональные гаджеты, призванные упрощать нашу жизнь. 

Например, LG предлагает нам заглянуть в будущее с помощью универсального приложения Smart ThinQ для "умного" дома. Как приятно, когда к Вашему возвращению домой Вас ждет уютная квартира, в которой очиститель воздуха уже нейтрализовал пыль, аллергены и неприятные запахи. Достаточно лишь запустить программу по дороге - и любимый LG PuriCare обеспечит Вам чистый воздух.


Кстати, совсем не обязательно открывать холодильник LG InstaView Door-in-Door, просто постучите дважды по тонированной панели на двери холодильника, она мгновенно станет прозрачной. Вы увидите содержимое, не открывая дверцу и не выпуская из него холодный воздух.


Тем временем робот-пылесос HOM-BOT SQUARE поддерживает дом в идеальной чистоте без Вашего вмешательства. 

А "умная" стиральная машина LG с искусственным интеллектом AIDD быстро и эффективно обеспечила Вас чистой, свежей и практически выглаженной одеждой на всю неделю - ведь увеличенный объем ее барабана позволяет загружать больше белья, а уникальная технология пара Steam Plus нейтрализует аллергены и разглаживает легкие складки.

Вам осталось поместить сегодняшний аутфит в шкаф LG Styler с функцией бережной обработки паром TrueSteam, чтобы освежить и устранить неприятные запахи после трудового дня. Он самостоятельно продезинфицирует одежду и даже удалит складки.

Умный" дом от LG избавит Вас и Ваших близких от утомительных хлопот и сэкономит время, которое Вы можете провести со своей семьёй.

 

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