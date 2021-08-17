Что нужно для путешествий по виртуальному миру?

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА – Первые игры-симуляторы появились еще в 1950-х годах и управлялись всего несколькими рычагами. Спустя десятилетия начали появляться современные симуляторы, отличительной чертой которых стало использование идеи виртуальных миров с возможностью создавать аватаров с различными сверхспособностями и общаться в сети от их лица. Сегодня симуляторы позволяют игрокам создавать не только аватаров, а строить и менять целые миры, поднимая качество виртуальной среды и требования к игровой технике на новый уровень, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы миллионы поклонников виртуальных вселенных могли почувствовать, что они, практически, живут желаемой жизнью и обладают сверхвозможностями, LG предлагает дисплеи с высоким качеством изображения, которые позволят ощутить полное погружение в игровой процесс.

Первый в списке таких решений - игровой монитор LG UltraGear™ 27GP850-B с матрицей Nano IPS, которая обеспечивает высокий уровень цветопередачи, и разрешением экрана 2560х1440 с диагональю 27 дюймов. За плавность движений и мгновенный отклик на действия соперников отвечают частота обновления кадров 165 Гц и уменьшенная задержка ввода с откликом в одну миллисекунду.

UltraGearTM - это практически безрамочный игровой монитор, который дает возможность менять положение с горизонтального на вертикальное и обратно, а также настраивать наклон и высоту экрана для максимального комфорта глаз.

Помимо игрового монитора, для проживания разных жизней в виртуальных мирах, LG предлагает телевизоры OLED, QNED Mini LED и NanoCell с частотой обновления кадров 120 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.

Одни из лучших решений для игр на консоли - это телевизоры LG OLED. Помимо высокого качества изображения с бесконечной контрастностью, идеальным черным цветом, низкой задержкой ввода и мгновенным откликом в 1 мс, которые обеспечивают миллионы самоподсвечивающихся пикселей, это единственные в отрасли телевизоры, совместимые с технологией NVIDIA G-SYNC. Эта технология адаптирует частоту обновления к частоте кадров подключенного устройства, чем передает изображение с усиленным эффектом присутствия.

Благодаря набору всех технологий, ваше путешествие по виртуальному миру любой игры получается более захватывающим без мерцаний и прерывания кадров.

Помимо набора встроенных технологий, качество игры может зависеть и от вас благодаря функции оптимизации игр. Она позволяет переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™, а также менять настройки изображения и звука под каждый игровой жанр, вроде FPS, RPG и RTS.

В зависимости от жанра, вы можете уменьшить задержку, улучшить видимость персонажей и выровнять уровень яркости, чтобы игры были без подвисаний и разрывов изображений. И все это возможно на OLED TV.

LG не перестает улучшать существующие и создавать новые решения, которые обеспечат максимальное погружение в виртуальный мир и поднимут индустрию игр на новый уровень.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства